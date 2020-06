Sitzendorf. Die Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute in Sitzendorf wurde erhöht. Es gibt Forderungen, die Zahlung noch weiter zu steigern.

Mehr Geld für Feuerwehrleute in Sitzendorf

Mit der angepassten Feuerwehrentschädigungssatzung hat die Gemeinde Sitzendorf ihre Regeln für die Aufwandsentschädigung der Inhaber von Leitungsfunktionen bei der örtlichen Feuerwehr an die geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst. Sie orientiert sich wie schon die in den vergangenen Jahren geltenden Entschädigungssätze an der jeweils untersten Grenze.

