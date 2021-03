Mehr Gerechtigkeit: Finanzierung für Theater Rudolstadt wird aufgeteilt

"Rumpelstilzchen" als Kinderstück war am 31. Oktober 2020 die bisher letzte Premiere am Theater in Rudolstadt. Seitdem ist das Haus geschlossen.

Rudolstadt Land und Kommunen werden laut neuem Vertrag ab 2023 jeder 4,62 Millionen Euro zum Etat der Spielstätte in Rudolstadt beitragen.

Einen Meilenstein bei der Finanzierung des Theaters Rudolstadt wollen die Beteiligten 2023 erreichen. Dann zahlen laut einer Mitteilung des Landratsamtes der kommunale Zweckverband und der Freistaat jeweils 50 Prozent des Zuschusses - ein Stück mehr Gerechtigkeit, denn bisher trugen der Landkreis und die beiden Städte die Hauptlast.

Der neue Finanzierungsvertrag ist jetzt von Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) und dem Vorsitzenden des Zweckverbandes, Landrat Marko Wolfram (SPD) unterschrieben worden. „Ich bin Minister Hoff dankbar, dass das Land jetzt endlich unser Theater mit den Thüringer Symphonikern in gleicher Höhe unterstützt, wie die kommunalen Träger das tun“, sagte Wolfram der Mitteilung zufolge. „Die neue Vereinbarung ist das Ergebnis jahrelanger Verhandlungen und erheblicher Vorleistungen der kommunalen Träger“, betonte der Landrat.

Thüringens Kulturminister Hoff ergänzt: „Der Freistaat leistet gerne seinen Beitrag, um die Finanzierung des Rudolstädter Theaters und der Thüringer Symphoniker aus Saalfeld auf zukunftssichere Beine zu stellen. Damit wird die Basis für eine tarifgerechte Vergütung der Beschäftigten gelegt, die bisher nicht möglich war. Ich bin zudem optimistisch, gemeinsam mit den kommunalen Vertretern eine Lösung für die stagnierende Sanierung des Theatergebäudes zu finden, die bisher ausschließlich aus Mitteln des Bundes und des Freistaates stammen.“

Der Rudolstädter Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) als Vorsitzender des Aufsichtsrates, Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU), Theaterintendant Steffen Mensching und der Landrat als Zweckverbandsvorsitzender hätten immer mit einer Stimme gesprochen. Die Finanzierungsgerechtigkeit ist seit Jahren zentrale Forderung der kommunalen Träger in den Verhandlungen. Einen großen Schritt in diese Richtung hatte es bereits im Ergebnis der Verhandlungen 2016 gegeben. Der Finanzierungsanteil des Freistaates stieg in den folgenden Jahren sukzessive von 2,4 Millionen Euro auf 3,62 Millionen Euro im Jahr 2021. Schon während der laufenden Vertragsperiode haben beide Partner ihre Zuschüsse weiter erhöht, um für die Mitarbeiter nach Jahren des Lohnverzichts eine Annäherung an bestehende Tarifverträge zu ermöglichen.

In diesem Jahr beträgt der Zuschuss des Zweckverbandes gut 4,5 Millionen Euro, der Freistaat zahlt knapp 4,3 Millionen Euro. Im Folgejahr erhöht der Freistaat seinen Anteil auf knapp 4,5 Millionen, der des Zweckverbandes bleibt stabil. 2023 erhöhen dann beide Träger ihren Zuschuss auf 4,62 Millionen Euro. „Damit haben wir endlich die seit langem geforderte Finanzierungsgerechtigkeit“, so der Landrat. Eine weitere Erhöhung des Theaterzuschusses ist 2024 vorgesehen, dann wollen beide Partner 4,76 Millionen Euro aufbringen.

Wolfram, Reichl und Kania werden deshalb den jeweiligen politischen Gremien (Kreistag und Stadträte) die Zustimmung zum Vertrag empfehlen. Rund drei Jahre hatten die Träger und Intendant Steffen Mensching mit Vertretern der Thüringer Staatskanzlei verhandelt.