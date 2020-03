Mehr Online-Lernen in Saalfeld-Rudolstadt wegen Corona

Für Schulen ist die Coronakrise eine digitale Herausforderung. War der direkte Kontakt zwischen Lehrern und Schülern bisher das beste Mittel der Wahl für die Vermittlung von Lernstoff, verlangt Corona nun ein neues Herangehen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

„Wir kommen digital voran“, schätzt etwa die Leiterin der Marco-Polo-Grundschule in Saalfeld ein. Jeannette Müller-Pfenzig berichtet von einer Lern-App, die den Schülern über die corona-bedingte unterrichtsfreie Zeit hilft und die diesen großen Spaß bereite: „Wir haben großartige Rückmeldungen.“

Lehrer kann mannicht ersetzen

Ja mehr noch: „Wir müssen die Schüler regelrecht bremsen.“ Schließlich, so Jeannette Müller-Pfenzig, sollen Schüler nicht mehr als eine Stunde am Tag vor dem heimischen Bildschirm sitzen – und es solle ja auch noch ein wenig Zeit für den Fernseher übrig bleiben. Deshalb bleibe auch in dieser Zeit die Devise: „Wir lernen analog und digital.“ Die Lehrer schnürten ihren Schülern daher auch ein Aufgabenpäckchen für die zunächst drei unterrichtsfreien Wochen. Schließlich gehe es in der Grundschule um die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen, die täglich geübt werden müssten.

Gleichwohl würde Jeannette Müller-Pfenzig für ihre Schule gern die Bezahlversion jener Lern-App kaufen, die den Schülern so gefällt. Das aber würde Geld kosten, die der Schulträger bezahlen müsste, die Stadt Saalfeld. „Wir haben da noch nicht das endgültige Okay“, sagt die Schulleiterin: „Wir sammeln noch Argumente.“

Die Saalfelder Musikschule Tonart von Martin Jahn hat in der zweiten Woche nach dem Shutdown nahezu komplett auf Online-Unterricht umgestellt. Verwendet wird Whatsapp oder Skype, der Erfolg „hängt auch von der Internetverbindung ab“. Natürlich hofft der Musikschul-Gründer, dass nach Ostern wieder der direkte Einzel-und Gruppenunterricht weitergehen kann. Doch ob das so kommt?

Vorsichtshalber „habe ich meinen Lehrern gesagt, dass sie den Testflug machen sollen“, erklärt Jahn. Falls das Kontaktverbot länger bestehen bleibt, müsse es eben online weiter gehen. Wichtig sei, gerade bei jüngeren Kindern, dass die Eltern mitziehen. Ansonsten hätte diese Zeit auch etwas Gutes, scherzt Jahn: „Sie haben jetzt alle mehr Zeit zum Üben.“ Tonart-Musiklehrer Fabian Frank sieht im Online-Unterricht „ein Hilfsmittel“. Der Musiker macht keinen Hehl daraus, dass der direkte Kontakt mit dem Musiklehrer im Grunde nicht zu ersetzen ist. Es gebe auch technische Probleme, so sei das so wichtige gemeinsame Spiel des Instruments schon wegen der Übertragungszeiten nicht möglich. Aber andererseits: Die Schüler säßen die ganze Zeit zu Hause, da sei der Musikschul-Unterricht via Liveübertragung „eine schöne Abwechslung für sie“. Viele begrüßten ihren Lehrer freudig mit den Worten: „Schön, Dich mal wieder zu sehen.“ Und wenn es nur auf dem Bildschirm ist.

Auch das Rudolstädter Fridericianum greift in Corona-Zeiten auf das Internet zurück – wenn auch nicht für Video-Schaltungen. Wie Schulleiter Roland Ahrendholz erklärte, seien die Hausaufgaben für die Schüler auf der Internet-Seite der Schule eingestellt. Für einen Klassen-Chat etwa fehlten die technischen Voraussetzungen. Grundsätzlich ist Ahrendholz der Überzeugung: „Man kann die Lehrer nicht ersetzen.“