Mehrere Feuerwehren bei Brand - Auto fährt Familienvater an: Danach droht Beifahrer

Saalfeld / Königsee. Das sind die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

Auto fährt Mann an und bedroht dann Familienvater

Bereits am 9. Oktober gegen 19.35 Uhr näherte sich ein PKW mit erhöhter Geschwindigkeit einer Gruppe von sieben Personen am Ausgang des Festival-Geländes in der Straße "Am Weidig" in Saalfeld. Der Außenspiegel dieses Fahrzeugs streifte den Arm eines Mannes, welcher glücklicherweise unverletzt blieb. Seinen Sohn konnte er noch rechtzeitig zur Seite ziehen.

Die Personengruppe forderte den Fahrer lautstark auf, langsamer zu fahren. Der Pkw hielt daraufhin an, ein Mann stieg auf der Beifahrerseite aus und bedrohte dann den Familienvater. Polizeibeamte konnten sowohl Fahrerin als auch Beifahrer ermitteln. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Mehrere Feuerwehren in Königsee im Einsatz: Mann beim Feuerlöschen verletzt

Montagnachmittag kam es zum Brand eines Holzstapels im Wiesenweg in Königsee. Durch das Feuer wurde die Fassade einer angrenzenden Garage beschädigt. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, erlitt ein Mann offensichtlich eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Orten kamen zum Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache in alle Richtungen aufgenommen.

