Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Alle Vögel sind schon lange da

In der Fassade und im Dach des Gelben Hauses in Saalfeld nisten Mauersegler und Turmfalken. Diese Nachricht überrascht nicht bei einem alten Haus, das um 1900 entstand. Merkwürdig ist es aber, dass das Thema erst jetzt das Licht der Öffentlichkeit erblickt, wird doch über den Abriss des Mehrgeschossers in der Straße Auf dem Graben seit Jahren diskutiert. Die Stadtratsmehrheit will anstelle des Klinkerbaus Parkplätze errichten; die SPD-Grüne-Fraktion ist dagegen. Es ist zu unterstellen, dass die Abrissgegner die Mauersegler schon früh in Stellung gebracht hätten, hätten sie nur davon gewusst.