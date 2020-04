Meine Meinung: Die Damen auf der Parkbank

Zu Corona-Partys ist eigentlich schon alles gesagt. Unverantwortlich, heißt es meist, sei das gegenüber der älteren Generation. Diese trägt bekanntlich ein größeres Risiko. Allerdings ist eine gewisse Sorglosigkeit nicht allein nur ein Phänomen der Jüngeren: Kürzlich sah ich gleich fünf ältere Damen bei bestem Sonnenschein eng auf einer Parkbank beieinander sitzen und sich über Gott und die Welt unterhalten. Ich hatte sofort italienische Bilder vor Augen – aus bessren Tagen. Was für eine schöne mediterrane Situation! Doch das ist in Corona-Zeiten ein Spiel mit dem Feuer. Ich habe mich gefragt, wie das ist im Alter? Sagt man sich dann, es kommt nicht mehr so darauf an? Eine derartige No-risk-no-fun-Haltung bei älteren Damen empfinde ich als überraschend. An der Aufklärung kann es nicht liegen, schließlich sind die Medien voller Corona-Berichte. Meinen die Damen, sie hätten den Zweiten Weltkrieg überstanden, so werden sie auch mit Corona fertig? Das könnte ein Irrtum sein: Man kann den Untergang der Titanic überleben und trotzdem später in einer Pfütze ertrinken. Weil das eine mit dem anderen schlicht nichts zu tun hat.