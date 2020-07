Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Eine Prüfung für das Sitzfleisch

Öfter wird man als Gerichtsreporter mit einer gewissen Bewunderung gefragt, ob es denn eine hohe Gunst sei, an (spektakulären) Verhandlungen teilnehmen zu können. Dem ist zu entgegnen, dass es natürlich eine Begleiterscheinung des (meistens geliebten) Berufes ist. Und als zweiter Satz fällt dann gern die Belehrung, dass an solchen Verhandlungen schließlich nicht nur ein Journalist, sondern jeder, der Interesse hat, teilnehmen kann. Die Sache hat aber trotzdem einen Haken – und der hat mit all den Formalien zu tun, denen die Justiz hohe Aufmerksamkeit zu widmen hat. Denn die Freizeit, die man sich reservieren muss, um als Gast im Saal zu sitzen, kann unverhofft umsonst gewesen sein.

Wenn, wie am Montag in Rudolstadt geschehen, plötzlich eine der Schöffinnen verhindert ist, ihr Ersatz aber nicht erreichbar, muss ein Ersatz des Ersatzes her. Gar nicht so einfach, da jemanden von der Liste zu finden, da nicht jeder sogleich seinen Tagesablauf umstellen kann. Wenn dann die Mindestviertelstunde für die Einarbeitung in den Fall dazu gerechnet wird, ist der Vormittag schnell mit dem Warten auf die Mühlen der Justiz vergangen. Gelernt hat man daraus dann höchstens, dass es für die oft Monate oder Jahre dauernde Zeitspanne zwischen der Straftat und der Gerichtsverhandlung manchmal ganz banale Gründe gibt.