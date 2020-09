Meine Meinung: Ich war ein Klimperkönig

Kenn Sie das? Es gibt Dinge aus der Kindheit, an die würde man nie wieder denken. Außer, es gibt einen kleinen Denkanstoß, einen kleinen Anschubser von außen. Dann öffnet sich plötzlich eine ganze Welt, die einem ja gehört, deren Zugang aber verstellt war. Mir ging es so bei der Matinée des Rudolstädter Theaters am Sonntag. Da stellten Steffen Mensching und Michael Kliefert ihr neuestes Stück „Ellenbogen, Ellenbogen“ vor, das am 26. September Premiere hat. Hauptakteure des Stücks sind Kinder, deshalb wurde Steffen Mensching von der Moderatorin gefragt, an welche Spiele seiner Kindheit er sich erinnert. Mir fiel für mich sofort ein, dass jeder Stock auf meinem Weg explosionsartig zu einer Silberbüchse Winnetous oder zu einem Henrystutzen Old Shatterhands werden konnte. Peng, peng, peng! Ich weiß nur noch, dass ich mehr geschossen als nachgeladen habe. Mehr aber fiel mir spontan nicht ein.

Da sagte Mensching, er habe damals in Berlin-Lichtenberg auf dem Schulhof auch geklimpert. Ja! Das ist es! Klimpern! Das haben wir auch gemacht. Man musste Münzen an die Wand werfen und wessen Münze am dichtesten an der Wand lag, der musste diese Münzen auf eine bestimmte akrobatische Weise hochwerfen und auffangen. Die, die er gefangen hat, durfte er behalten. (Die wir nicht gefangen haben, flogen im hohen Bogen über den Schulhof...) Ich war übrigens ein Klimper-König! Also meistens jedenfalls. Ohne Steffen Mensching hätte ich wohl nie wieder in meinem Leben daran gedacht. Aber so ist es, eine Reise in die eigene Kindheit steckt voller Entdeckungen. Wir tragen Schätze wunderbarer Erinnerungen und Emotionen in uns. Wir sind reich!