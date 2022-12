Meine Meinung: Spinner und grantige Elfen

Dominique Lattich über Begegnungen zum Schmunzeln.

Es gab am Wochenende einige reizende Begegnungen, die mich mit einem Lächeln zurückgelassen haben und über die ich auch jetzt noch schmunzeln kann.

Zuerst fällt mir der „Spinner“ ein, der mir beibrachte, mit einem Spinnrad umzugehen. Er hat weiß Gott viel Geduld damit bewiesen, aber zuerst war es sein Humor, der gut tat. „Ich mache das, was Männer halt so tun. Ich spinne.“ Am selben Tag war es der mürrische Elf im Weihnachtsmusical, der wie der Grinch höchstpersönlich daherkam und mich an den einen Weihnachtsmuffel erinnerte, den wir wahrscheinlich alle irgendwo im Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis haben.

Am Freitagabend war es eine Mutti, die ihr Kind, das hinter dem Schlagzeug saß, gern per Mobiltelefon filmisch festhalten wollte, aber immer war ein Notenständer oder ein Instrument im Weg. Wir suchten einen guten Winkel und trösteten uns damit, dass es wenigstens auf dem Video zu hören sein wird.

Es sind schon die Veranstaltungen selbst, die sich lohnen, hinauszugehen. Aber oft sind es auch die Nebengeschichten.