Meine Woche: Geschichten über Menschen

Ich bin in einer Zeit in den Journalismus gekommen, als jeder Redakteur glasklare Vorstellungen von seinen Lesern hatte. Der gemeine Zeitungsleser teilte mit uns sein Frühstück, blieb an nebulösen Überschriften hängen oder wartete täglich auf den neuen Teil des Fortsetzungsromans. Letzteres kränkte uns ein bisschen, denn natürlich treibt jeden Reporter die Hoffnung an, gerade seine Beiträge würden aufmerksam gelesen, seine Fotos erfreuten das Auge in besonderer Weise. Wer diesen Antrieb nicht hat, kann es gleich lassen. Ein bisschen Eitelkeit gehört dazu.

Die Ernüchterung kommt scheibchenweise. „Jeder kleine Dichter hat einmal groß angefangen“, las ich schon Mitte der 1980er Jahre im Heft des Poetenseminars der FDJ, das jedes Jahr in Schwerin stattfand. Selbst Goethe saß 200 Jahre vorher in einschlägigen Runden junger Autoren und verdrehte die Augen angesichts der handwerklichen, menschlichen und sonstigen Unzulänglichkeiten seiner jugendlichen Mitdichter. Bis er gewahr wurde, dass es den anderen mit ihm genauso ging.

Heute wissen wir über den Leser, das unbekannte Wesen, so viel wie nie zuvor. Er hat sich durchsichtig gemacht dank elektronischer Geräte. Wir wissen, wer wie oft im Internet welchen Beitrag klickt, wer wie lange im E-Paper welchen Artikel liest und welche Geschichte so fesselnd ist, dass der User - als legitimer Nachfolger des Lesers - die Bezahlschranke niederreißt. Das Ergebnis ist - alles in allem - recht berechenbar; und deckt sich mit dem, was ich schon immer ahnte: Wenn es schon keinen Sex in der Familienzeitung gibt, dann wenigstens Crime, Crashs und Skandale.

Insofern ist unser lokaler Klickhit der Woche schon fast wieder rührend. Nichts hat die Menschen im Landkreis so elektrisiert, wie die Meldung, dass Florian Lindner aus Thälendorf am Samstagabend beim „Supertalent“ auf RTL sein Glück vor einem Millionenpublikum versucht. Man muss weder den Sender noch das Format mögen. Was aber bleibt, ist die Grunderkenntnis: Kaum etwas interessiert die Menschen mehr, als Geschichten über Menschen, die sie im besten Falle noch kennen. Das wollen, das können wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch weiterhin bieten.

Schönes Wochenende!