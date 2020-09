Michael Gebhardt siegt in Mellenbach

Michael Gebhardt ist am Sonntag mit deutlicher Mehrheit zum neuen Ortschaftsbürgermeister von Mellenbach-Glasbach gewählt worden. Von 315 abgegebenen gültigen Stimmen entfielen 294 auf den Professor, der an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena lehrt. Er war als einziger Kandidat angetreten. Die Zahl der Wahlberechtigten lag bei 794.

„Ich betrachte das Ergebnis als Vertrauensvorschuss. Es stellt mich nun in die Verantwortung, die Aufgaben, die vor uns liegen, anzugehen. Dafür bin ich angetreten“, sagte er am Sonntagabend. „Dabei bin ich auf die Mitwirkung des Ortschaftsrates und der Bürger angewiesen.“

Als erstes Projekt steht jetzt der Abschluss der Bauarbeiten am Kindergarten mit Gemeindezentrum im Ort an.

Michael Gebhardt, der auch der Bürgerinitiative „Pro Region Schwarzatal“ vorsteht, wird Nachfolger von Kathrin Kräup­ner, die im Sommer zur hauptamtlichen Bürgermeisterin der Landgemeinde Stadt Schwarzatal gewählt wurde.

Der Wahlausschuss wird in seiner Sitzung an diesem Montag das Wahlergebnis offiziell bestätigen.