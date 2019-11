Mieterin hinterlässt Saalfelder Wohnung als Saustall

Auch Vermieter haben es manchmal nicht leicht. Das musste Gerhard K. erfahren, der ein Haus in Saalfeld gekauft hat und Wohnungen vermietet, für die Altersvorsorge, wie er sagt. Die Wohnung im Erdgeschoss des Hauses in der Pößnecker Straße hat er hochwertig hergestellt: Laminat, Küche, Dusche, sogar eine kleine Bar, alles ist da. Mit der Vormieterin, einer Diplom-Journalistin aus Eritrea, gab es gar keine Sorgen, sagt Gerhard K.: „Sie war höflich, freundlich, anständig.“

Ein „erschreckendes Bild einer verwüsteten Wohnung“

Und dann bekam er Maria K. als Mieterin. Der Mietvertrag mit der damals 32-Jährigen wurde am 1. Dezember 2016 abgeschlossen. Unterzeichnet wurde er von ihrer gesetzlichen Betreuerin Silke M., Mitarbeiterin eines Suhler Betreuungsvereins. Die Mietkosten übernahm das Jobcenter. Am 27. Juli dieses Jahres kündigte Maria K. den Mietvertrag zum Stichtag 31. Oktober. Sie soll sich mittlerweile in Göttingen aufhalten. Als Hauseigentümer Gerhard K. gemeinsam mit der Betreuerin am 29. August 2019 die Wohnung betrat, stockte ihm der Atem. „Es stellte sich ein erschreckendes Bild einer verwüsteten Wohnung mit erheblichen Beschädigungen an der Mietsache dar“, schreibt Gerhard K. an den Vorstand des Suhler Betreuungsvereins. Eine Begehung der Wohnung bestätigte diese Einschätzung. Die Wohnung ist hochgradig verdreckt, eine Wand ist beschädigt, es stehen noch Möbel der Mieterin herum, es gibt Schäden an Jalousien und Fenster.

5000 Euro Schaden durch Miet-Vandalismus

Gerhard K. hat zahlreiche Reparatur-, Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten zu finanzieren. Und er hat Mietausfälle mindestens für die Monate November und Dezember. Den ihm entstandenen Schaden beziffert er gegenüber dieser Zeitung mit mindestens 5000 Euro. Mit einer Zeitungsveröffentlichung hofft er, Bewegung in die Angelegenheit zu bringen. Der Rechtsanwalt von Gerhard K. hat die Betreuerin aufgefordert, die Wohnung in einem ordentlichen Zustand zu übergeben und für die Kosten aufzukommen.

Gegenüber dieser Zeitung erklärte Betreuerin Silke M., dass Maria K. nicht für alle Schäden an der Wohnung verantwortlich sei. Vielmehr habe ein Mann versucht, gewaltsam in die Wohnung einzudringen. Es gebe eine Anzeige bei der Polizei. Die Landespolizei-Inspektion Saalfeld (LPI) bestätigte dies auf Anfrage. Ein Tatverdächtiger, ein junger Mann, sei für den Donnerstag zur Vernehmung vorgeladen, so die Polizei.

„Es gibt Sachen, die auch wir nicht verhindern können“

Eine Haftpflichtversicherung habe Maria K. nicht, erklärte die Betreuerin Silke M. noch gegenüber dieser Zeitung, bevor sie das Telefonat abbrach: „Wir können keine Haftpflicht gegen den Willen unserer Leute abschließen.“ Ob der Betreuungsverein selbst eine Haftpflichtversicherung hat, die in diesem Fall einspringen kann, blieb offen. Die Betreuerin sagte lediglich noch diesen Satz: „Es gibt Sachen, die auch wir nicht verhindern können.“

Mit dieser fatalistischen Haltung ist Gerhard K. nicht einverstanden. Er will seinen Schaden reguliert haben, er will sein Geld. „Die Betriebskosten laufen ja weiter!“ Er hat nicht nur einen Anwalt in die Spur geschickt, sondern sich auch beim Amtsgericht Rudolstadt, Bereich Betreuung, beschwert. Seine Zukunft als Hausbesitzer und Vermieter stellt er angesichts dieser Erfahrung in Frage. Er denkt darüber nach, sein Haus zu verkaufen. „So etwas macht mich krank“, sagt er wenig amüsiert.

