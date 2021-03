Mit 2,2 Promille beim Wenden gescheitert - Nach Streit Drogen in Wohnung gefunden

Mit 2,2 Promille beim Wenden gescheitert

Am Sonntagmorgen verursachte ein betrunkene Fahrerin einen Verkehrsunfall. Der 24-Jährige fuhr mit seinem Opel Corsa die Lange Gasse in Fahrtrichtung Auf dem Graben. Beim Versuch sein Fahrzeug zu wenden, kollidierte der Fahrer beim Rückwärtsfahren mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW, sodass Sachschaden entstand. Sowohl die Unfallzeugen als auch die Beamten hatten bereits bei Kontaktaufnahme mit dem Unfallverursacher Alkoholgeruch bei ihm wahrgenommen, sodass bei dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, welcher einen Wert von über 2,2 Promille ergab. Weiterhin war der 24-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde dem Beschuldigten die Weiterfahrt unter.

Nach Streit Drogen in Wohnung gefunden

In der Nacht von Samstag zu Sonntag meldeten besorgte Nachbarn in Saalfeld einen lautstarken Streit in einer Wohnung in der Kulmbacher Straße in Saalfeld. Vor Ort gaben die Beteiligten an, dass es keine körperliche, sondern lediglich eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gegeben habe, sodass kein strafrechtlicher Hintergrund vorlag.

Jedoch bemerkten die Polizeibeamten in der Wohnung auffälligen Cannabis-Geruch und wurden im Wohnzimmer fündig: Auf einem Tisch stellten sie mehrere, kleine Behältnisse fest, welche augenscheinlich Drogen enthielten. Das pflanzliche Material in geringer Menge wurde sichergestellt, der 31-jährige Wohnungsinhaber muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

"Drogenpilze" gezüchtet

Am Freitagmorgen wurden die Räume eines 30-Jährigen in Judenbach im Kreis Sonneberg durchsucht. Dabei wurde u. a. eine Aufzuchtanlage für verbotene psychoaktive Pilze (ca. 250 Gramm Pilzmaterial) und Bargeld im dreistelligen Bereich aufgefunden. Der Mann muss sich nunmehr wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

