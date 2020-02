Mit dem „Panzerblitzer“ gegen Cröstens Umleitungssorgen

Die Cröstener hegen gewisse Befürchtungen hinsichtlich des ab August beginnenden Ausbaus der Rudolstädter Straße in Saalfeld. Das wurde deutlich bei einer Bürgerversammlung am Donnerstagabend im frisch renovierten Versammlungsraum der Cröstener Feuerwehr, zu der Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) geladen hatte. Die Cröstener rechnen mit stark ansteigendem Umleitungsverkehr durch ihren Ort während der mehrjährigen Bauzeit. Der Umbau der Rudolstädter Straße werde „die größte Tiefbaumaßnahme, die Saalfeld je erlebt hat“, erklärte Kania.

„Mit Sicherheit wird es zu einer Verkehrszunahme kommen“

Saalfelds Tiefbauamtsleiter versuchte zu beruhigen. Es werde keine offizielle Umleitung über Aue am Berg oder Crösten geben. „Aber mit Sicherheit wird es zu einer Verkehrszunahme kommen“, sagte Neumann. Er stellte Sperrungen für Lkws über 7,5 Tonnen in Aussicht. Auch würden Löcher in der Straße ausgebessert und die Straßenbeleuchtung vorab ertüchtigt. Das Ordnungsamt werde Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Dennoch: „Die Verkehrsverlagerungen werden von allen getragen werden müssen.“

Ordnungsamtschef Kai-Uwe Koch erklärte, die Verkehrsentwicklung werde genau beobachtet. Einer Messung zufolge fahren derzeit 4700 Autos täglich im Bereich der Beulwitzer Straße. In Zusammenhang mit Geschwindigkeitsmessungen ließ er wissen: „Wir haben seit dieser Woche wieder einen Panzerblitzer.“

Auch Saalfelds Bürgermeister versucht die Cröstener zu trösten: Mit dem Hinweis auf inoffizielle Umwege. Da es eine Interims-Auffahrt von der Bundesstraße zum Marktkauf geben werden, werde „der ein oder andere“ auch über den Marktkauf-Parkplatz abkürzen wollen. „Das wird einiges entlasten.“

„Eigentlich sollte seit einem Jahr gebaut werden“

Einige Cröstener kritisieren auch den zögerlichen Breitband-Ausbau. Dazu erklärte Kania, der Bund habe den Ausbau durch neue Ausschreibeverfahren stark verzögert. „Eigentlich sollte seit einem Jahr gebaut werden.“ Die Stadt habe zwar einen großen Eigenanteil zu leisten, habe aber keine Mitspracherechte darüber, wo und wann ausgebaut werde. „Sobald wir etwas wissen, werden wir es veröffentlichen“, versprach Kania.