Mit Geschichten die Fantasie der Kinder in Rudolstadt anregen

Susanne Hoffmeister aus Teichröda bei Rudolstadt mag ihre Heimat. Natürlich sorgt so ein naturnahes Umfeld bei ihr für viel Kraft, viel Halt, viel Ausdauer. Es reicht, um Geschichten für Kinder nicht nur zu schreiben, sondern daraus kleine Kunstwerke zu fertigen. Ihr drittes Buch „Die abenteuerliche Reise der kleinen Nixe“ schafft es zurzeit locker zu verschiedenen Leseorten wie die Stadtbibliothek Bad Lobenstein. Vierzig Erstklässler der dortigen Grundschule erfuhren vor Ort etwas über Philomena. Der kleinen Wassernixe, die in einer Höhle am Mühlgraben wohnt. Dort geht es immer hoch her. Alle Tiere des Mühlhofes werden von der Nixe regelmäßig besucht. Zu den gackernden Hühnern entstehen ganz besondere Beziehungen. Zufällig schaut Möwe Siris vorbei. Eine recht illustre Weggefährtin, welche gern vom blauen Meer, dem kuscheligen Strand und beinahe gigantischen Sonnenuntergängen schwärmt. Philomena muss nun einfach dorthin. Ein langer Weg zum pittoresken Ziel beginnt. Als Vorlesende wirkt die Literatin entspannt, authentisch, auskunftsbereit. Ihre jüngste Veröffentlichung ist bunt illustriert, sowie ausgestattet mit kräftigen, prägnanten Farbtönen. Verantwortung dafür übernahm Claudia Göckeritz mit den von ihr geschaffenen Aquarellen. Die Vortragende sprach später von besonderen Wurzeln und fast schon magischen Bindungen. Sie erklärte: „Ich wohne in einer ehemaligen alten Wassermühle, welche erstmalig im 15. Jahrhundert Erwähnung fand. Seit nunmehr 30 Jahre dreht sich hier wieder ein Wasserrad und wird zur Stromgewinnung genutzt. Wir sind umgeben von ständigen Wassergeräuschen und Mühlradgeklapper“.

Es geht um Freundschaft und Hilfe

Das Gesicht der Erzählerin hellt sich im Sekundentakt immer mehr auf und sie setzt entzückt fort: „Im Mühlgraben schwimmen Forellen, Wildenten leben am Teich und vor kurzem hatte sich ein Biberpaar angesiedelt“. Während eines Spazierganges mit ihrer kleinen Enkelin klopfte die Idee zu dem neuen Buch an. Das Paar beobachtete nämlich elektrisiert, wie mehrere Forellen im Wasser hin und her flitzten. Die Sonne hatte einen besonderen Einfallswinkel und der Grund des Mühlgrabens schimmerte mystisch grün. Ein ideales Versteck für eine kleine Nixe… Beim Aufschreiben wuchsen immer mehr Seiten fantasiebeladen heran und entwickelten zugleich rastlose Eigendynamik. Der Freizeitautorin ging es von Beginn an um Freundschaft und gegenseitige Hilfe. Kleine Leser und Zuhörer sollen nach ihren Aussagen einen Eindruck vom Leben verschiedener Tiere in Bach, Fluss und Meer erhalten. „Dabei habe ich mich durchweg bemüht, die Handlung spannend zu halten und zugleich viel Fantasie bei den Kindern freizulegen“, erklärte sie noch. Susanne Hoffmeister hat noch viel vor. Nicht nur neue Geschichten für Kinder sind bereits in ihrem Kopf gespeichert.