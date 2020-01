Bad Blankenburg. Schwer verletzt wurde am Mittwochnachmittag eine 76 Jahre alte Frau bei einem Unfall in Bad Blankenburg.

Mit Lkw kollidiert – Frau bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war die 76-Jährige am Nachmittag in Bad Blankenburg mit ihrem Auto in der Rudolstädter Straße in Richtung Königsee unterwegs. Wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet sie hier in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw.

Dabei wurde Frau schwer verletzt und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.