Mit Test ins Tanzkostüm

Heike Enzian über ein Folklore-Festival im Jahr 2021.

Während hierzulande die Kulturszene mit zunächst kleinen Formaten im Freien wieder zum Leben erweckt wird, plant die Hauptstadt der russischen Republik Baschkortostan Großes. Der 4. Juli, ein Sonntag, wird dort ein besonderer Tag. Ufa ist Gastgeberstadt für die Olympiade der Folkloretänzer. Unzählige Menschen werden am Straßenrand stehen, wenn an die 2000 Folkloretänzer aus aller Welt in ihren Kostümen durch die Stadt tanzen. Ein Gefühl wie vor Corona.

Mittendrin eine Gruppe Rudolstädter, die hinter Ägypten und vor Griechenland ihren Auftritt haben werden. Und doch mischt sich in all die Vorfreude, endlich wieder auftreten und dieses Festivalgefühl erleben zu können, auch immer noch die bange Frage: Es wird doch alles gut gehen?

Zu den üblichen Reisevorbereitungen wie die Beschaffung der Visa oder die Organisation des Transportes der Requisiten, kommt in diesem Jahr ein weiterer Punkt dazu: Bei der Einreise in das Gastland ist ein negativer Coronatest Pflicht, genau wie bei der Rückreise.

Die Rudolstädter Tänzerinnen und Tänzer sind festivalerprobt. Sie kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Sie werden sich auch auf diese Situation einstellen. Um dann, das darf man getrost jetzt schon sagen, unser Land würdig zu vertreten.

Rudolstädter tanzen für Deutschland in Ufa