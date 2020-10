Mopedflüchtiger aus Unterwellenborn: Urteil gesprochen

Am dritten Verhandlungstag war es soweit: Der polizeiflüchtige Mopedfahrer aus Unterwellenborn vom August 2019 wurde unter Anwendung von Jugendstrafrecht zu einer Geldauflage in Höhe einer Azubi-Monatsvergütung von 600 Euro als Denkzettelmaßnahme verurteilt. Das Gericht hielt seine Täterschaft für erwiesen, entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft und damit gegen den Schlussvortrag der Verteidigung, die auf Freispruch plädiert hatte.

Zwei Polizeibeamte wollten den 19-jährigen S51-Fahrer an jenem 17. August am Goßwitzer Sportplatz kontrollieren, da am Moped kein Versicherungskennzeichen war. Der mit Motocross-Helm und dunklen Sachen bekleidete junge Mann trat sofort aufs Gas und floh. Das frisierte Moped war teils bis zu 100 Stundenkilometer schnell. Die Jagd führte nach Kamsdorf und Unterwellenborn und wieder zurück, bevor das Auto dem Zweirad irgendwann nicht mehr folgen konnte. Zwischendurch benutzte der Fahrer Gehwege, zwang eine Passantin zum schnellen Ausweichen, ignorierte Einbahnstraßen und mehrfach rote Ampeln.

Nach dem Urteilsspruch wurde sein Führerschein eingezogen und eine Sperre für eine Neuerteilung von sechs Monaten festgesetzt. Außerdem wurde ihm sofort in der Hauptverhandlung die Fahrerlaubnis schon vorläufig entzogen, so dass die Führerscheinmaßnahme unverzüglich greift.