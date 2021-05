Motorradfahrer bei Unfall auf B281 schwer verletzt

Arnsgereuth. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall ist am Samstagmorgen ein 44-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße 281 schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann aus Richtung Neuhaus am Rennweg kommend in Richtung Saalfeld unterwegs, als er am Ortsausgang von Arnsgereuth in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und über die nasse Fahrbahn rutschte. Nach etwa 18 Metern blieb er schwer verletzt liegen.

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

