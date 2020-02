Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Munschwitz – Zu Hause am „schönsten Arsch der Welt“

Ein welliges Hochplateau, Wiesen, Felder, Wald und ganz viel Aussicht. „Wir leben hier am schönsten Arsch der Welt“, sagt Kathrin Kästner. Kästner darf das sagen, sie ist ja eine „Zugelatschte“. Vor 14 Jahren nach Munschwitz gezogen der Liebe wegen und weil sie keine Lust mehr hatte auf täglich 75 Kilometer Arbeitsweg, mischt sich die Polizistin gern ein in die Dinge, ist im Ortsteilrat, in der Bürgerinitiative für kommunale Kläranlagen, hört sich in Kreistagssitzungen Diskussionen über Müllgebühren an oder fährt einfach mal nach Gera, um dort beim Entfernen von Schwarmspinner-Nestern zu helfen.

„Wenn man das Leben vergleicht in einer Stadt wie Jena und hier, das ist wie Tag und Nacht, das sind einfach verschiedene Welten“, findet Kästner.

108 Einwohner, aber stabil

Der Spielplatz am 2004 erneuerten Dorfplatz von Munschwitz wurde von der Autozubehör-Firma Rameder finanziert, die gleich nebenan ihren Hauptsitz hat. Foto: Jens Voigt

Schon „Dorf“ ist für die Bezeichnung der drei Weiler, die zusammen den Leutenberger Ortsteil Munschwitz bilden, eigentlich ein zu großes Wort. „In Löhma sind es 28 Leute“, beginnt Landwirt Sieghard Pohle aufzuzählen; „nee, 27, die Heidrun geht doch fort“, wirft Ortsteilbürgermeister Matthias Gräbner ein. Hier kennt jeder jeden. Noch einmal: 27 Einwohner in Löhma, 15 in St. Jakob, der Rest in Munschwitz. Macht zusammen 108. „Aber seit ein paar Jahren stabil“, merkt Pohle an. In Munschwitz liege der Altersdurchschnitt sogar unter dem bundesweiten Mittelwert. Und in Löhma, wo Gräbners allein schon acht Kinder aufziehen, erst recht. Nur St. Jakob tanze aus der Reihe: Ein Paar unter 50, der Rest „lauter Alte“, Pohle mit „sechsunfuffzicheinhalb“ eingeschlossen. Keine Vereine, keine Kneipe, kein Jugendklub. Der Dorfkonsum ist mit der Wende verschwunden, Bäcker-, Fleischer- und Landwaren-Auto kommen nicht mehr. „Bei uns musst du als Rentner mobil bleiben“, kommentiert Pohle, „oder noch die Kinder im Ort haben. Oder gute Nachbarn.“

Aber was sagt das schon? Dafür gibt es in St. Jakob Monika und Falk Kunt, die in ihrem wie verwunschen wirkendem Garten am fast 1000 Jahre alten Klostergelände immer mal zu Kunst- und Grün-Genuss einladen. Man trifft sich zum Maibaumsetzen, für jeden Zwergort extra. Und zum Johanni- und Sonnenwend-Feuer im Sommer, meist auf der Wiese hinter Pohles Landwirtschaftsbetrieb oder auf einer der Schafweiden von Löhma. „Da gibt’s Flaschenbier und vom Rost, was jeder so mitbringt“, erläutert Gräbner das Begleitprogramm. Viel wichtiger sei, dass man mal wieder zusammenkomme, Neuigkeiten und Tratsch austausche.

Sitzungsgelder für denGlühwein-Abend

Für den Winter hat Kästner zu diesem Zweck den Glühwein-Abend erfunden. Beziehungsweise angestiftet: Ende 2017 hatte sie erstmals vom „lebendigen Adventskalender“ der Kirchgemeinde Saalfeld erfahren, bei dem Vereine, Einrichtungen oder auch Privatleute aufgerufen werden, sich für jeweils ein paar Stunden der Einkehr und Besinnung anderen Menschen zu öffnen. Kästner meldete sich, richtete ihren Carport her, hielt Glühwein und Gebäck bereit – und wurde fast überrannt von Besuchern. Ein Jahr darauf hoffte sie, jemand anderes würde schon ihrem Beispiel folgen, doch das geschah nicht. Also brachte sie für 2019 die Idee in den Ortschaftsrat ein, sehr überzeugend wohl. „Für unsere gesammelten Sitzungsgelder haben wir Glühwein gekauft, zwischen den Treckern in Sieghards Halle Lichterketten aufgehängt, Bänke und Tische und Weihnachtsbaum aufgestellt – und los gings“, erinnert sich Kästner an den 7. Dezember. Über 50 Besucher kamen, mithin etwa die Hälfte der Einwohnerschaft. In einer Stadt völlig undenkbar.

Der Ortsteilratrat hält die Orte zusammen

Ortsteilbürgermeister Matthias Gräbner (links), Landwirt Sieghard Pohle und Polizistin Kathrin Kästner bilden mit Bernd Barthel (nicht im Bild) den Ortsteilrat von Munschwitz. Foto: Jens Voigt

Der vierköpfige Ortsteilrat ist in Munschwitz der Motor des Dorflebens. „Wir wissen schon, auf wen wir zugehen können, wenn etwas im Ort zu erledigen ist“, meint Bürgermeister Gräbner. Und wenn es doch einmal größerer und vor allem kräftigerer Hilfe bedürfe, könne man sich auf den Feuerwehrverein von Steinsdorf verlassen, für den Pohle im Stadtrat von Leutenberg sitzt. Und ziemlich genau weiß, dass die klammen Kassen der Kommune nicht viel hergeben, um in den Ortsteilen größere Vorhaben zu erledigen. 2004 die Erneuerung des Dorfplatzes in Munschwitz, später jene des Spielplatzes in Löhma – das waren laut Gräbners Erinnerung die letzten Investitionen im Ortsteil. „Und neulich die neue Lampe am Weg“, ergänzt er. Für alles andere gilt das Prinzip Eigeninitiative, das wissen sie schon von früher her. Also haben sie im vorigen Jahr zum Beispiel selbst Farbe und Putz gekauft, „gut gebrauchte“ Fenster besorgt, um das Buswartehäuschen von Löhma hübsch herzurichten.

Nun allerdings kommt ein Problem auf sie zu, das sie allein nicht gelöst bekommen: die Sache mit dem Versammlungsraum. Der befindet sich im Erdgeschoss von Löhmas ehemaliger Schule und soll mit dieser, weil die Stadt trotz der darüber befindlichen Wohnung die inzwischen überfällige Sanierung wegen geringer Ertragsaussichten scheut, verkauft werden. Was einerseits verständlich scheint, da es eben außer dem Ortsteilrat und der Jagdgenossenschaft keine regelmäßigen Nutzer gibt. Andererseits sei keinerlei verfügbarer öffentlicher Raum schon eine Zumutung, finden sie. Und ungerecht, da doch in anderen Ortsteilen von der Stadt auch geholfen werde. Zwar haben sie von der Firma Rameder die Zusicherung, in deren Pausenraum Sitzungen abhalten zu können. „Aber wir arbeiten noch an einer anderen Lösung, gemeinsam mit dem Bürgermeister“, erklärt Pohle.

Ohne Rameder nur noch ein Schlafdorf

Apropos Rameder. Da es ansonsten nur noch die Steinmetz-Firma Gottlieb Richter sowie Pohles Hof als Job-Spender im Ort gibt, ist der 1996 gegründete Autozubehör-Händler mit rund 150 Mitarbeitern von überragender Dominanz. „Ohne Rameder wären wir wie Herschdorf, nur noch zum Schlafen da“, meint Kathrin Kästner in gewohnt kerniger Formulierung. Allerdings bescheren die fast ausschließlich von außerhalb anreisenden Beschäftigten und vor allem die zahlreichen Lkw pro Tag auch ihre Probleme: Die Straßen im Drei-Weiler-Dorf sind für derlei Belastungen nicht gemacht, vor allem das kurze Stück zwischen St. Jakob und Munschwitz sowie der Stich hinunter ins Lemnitztal bedürfen dringendst der Sanierung, die mangels Geld immer wieder verschoben wurde. Nun soll es einen neuen Anlauf geben, und Pohle hofft auf die Einsicht seiner Ratskollegen, dass die Einnahmen vom wichtigsten Steuerzahler der Stadt auch mal am Standort selbst Verwendung finden. Zumal die Firma auch als Sponsor für Vereine, Feste und Einrichtungen auftritt. Der Munschwitzer Spielplatz, in Größe und Ausstattung mit städtischen ebenbürtig, wurde 2004 vom Unternehmen gestiftet. Und ein Sohn des Firmengründers lässt gerade sämtliche Spielgeräte überholen.

Hoffnung auf Abriss des altenSanatoriums in Löhma

Einst, als das Diabetiker-Sanatorium Löhma noch in Betrieb war, zählte das Dorf über 170 Einwohner. Und mit seiner Mini-LPG über eintausend Schafe. Heute sind es um die 90 Schafe, die Kurklinik bröckelt vor sich hin.

Wie wohl alle hier glaubt auch Ortsteilbürgermeister Matthias Gräbner nicht mehr an einen Neubeginn am Sanatorium und hofft eher auf den baldigen Abriss, damit das Gelände endlich wieder sicher ist. Dann würde noch mehr gelten, was er an seinem Heimatort schätzt: „Hier können wir unsere Kinder bedenkenlos laufen lassen.“ Bei acht Kindern ein zweifellos zentrales Argument.