Muntere Bautätigkeit in Saalfeld

Saalfeld. Fahrzeugführer müssen zahlreiche Umleitungen in Kauf nehmen.

In nächster Zeit kommen wieder neue Straßensperrungen in Saalfeld hinzu. So ist von Montag bis Freitag die Alte Poststraße in Schmiedefeld nur eingeschränkt passierbar. Der Verbindungsweg von Schmiedefeld nach Lichte muss wegen des Baus der Gastrasse voll gesperrt werden.

Am Dienstag und Mittwoch muss der Saalfelder Rainweg im Abschnitt zwischen der Kreuzung oberhalb der Polizei und dem Krankenhaus voll gesperrt werden. Grund sind Bauarbeiten für den Netzanschluss Strom. Die örtlich ausgewiesene Umleitung führt über die B 281 (Melanchthonstraße).

Bis 18. Juni ist der Meisenweg in Höhe der Hausnummern 9 und 10 wegen einer Baustelleneinrichtung für Dacharbeiten voll gesperrt. Ebenfalls bis zum 18. Juni kommt es zu Einschränkungen im Taubenbacher Weg im Ortsteil Schmiedefeld. Die Straße ist im Bereich des Bahnübergangs voll gesperrt. Bis zum 30. Juni voll gesperrt ist im Ortsteil Wickersdorf der Sackgassenbereich von der Kreuzung in Richtung Wittgendorf. Grund sind Kanal- und Straßenbauarbeiten.

Bis zum 5. Juli kommt es zu Einschränkungen in der Saalfelder Knochstraße. Die Parallelstraße/Anliegerstraße und der Einmündungsbereich Brucknerstraße sind wegen Tiefbauarbeiten für die Gasleitungsverlegung sowie Herstellung von Gas-Hausanschlüssen in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten voll gesperrt.

Bis voraussichtlich 27. August ist die Pirmasenser Straße zwischen dem Kreuzungsbereich Beethovenstraße/Haydenstraße und Altes Gehege voll gesperrt. Grund sind Kanal- und Straßenbauarbeiten.

Und die Köditzgasse bleibt wohl noch bis Mitte Dezember dicht, teilt die Saalfelder Stadtverwaltung abschließend mit.