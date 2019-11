Musik von Gundermann trifft den Nerv des Publikums

Nein, stromlinienförmig war er nie. Gerhard Gundermann (1955-1998) hatte seine eigenen Vorstellungen, und als Musiker und Mensch war er bereit, die Konsequenzen daraus zu tragen. Das hat dem Liedermacher in der späten DDR und nach der Wende Gegenwind, aber auch Sympathien eingebracht. 21 Jahre nach dem viel zu frühen Tod des Barden aus der Lausitz, der nach seinem musikalischen Durchbruch weiter als Baggerführer im Tagebau gearbeitet hatte, ist sein Werk nicht vergessen.

Seine alten Weggefährten von der Gruppe „Seilschaft“ präsentierten am Sonntag in Saalfeld eine musikalische Hommage an den singenden Baggerfahrer. Songs entlang einer Geschichte der zerstörten Utopien, der Zerrissenheit einer Generation von Schuld und Verdrängung, Widerstand und Anpassung, die so konkret im Lausitzer Braunkohlerevier verortet wie zeitlos ist. Es war der Soundtrack der Vorwende-Depression. Christian Haase am Mikrofon gelang es, die Lieder Gundermanns vertraut und gleichzeitig neu klingen zu lassen. Rockig Stücke wechselten sich ab mit sanften Balladen. Spätestens beim vierten Titel des Abends waren alle Gäste mitten im Konzert angekommen und bewiesen zu „Hier bin ich geboren“ große Textsicherheit, begleitet vom Saxofonspiel Andreas Wieczoreks. Irgendwann hielt es viele dann nicht mehr auf den Sitzen. Zweieinhalb Stunden inklusive Zugaben feierten die Fans die sechs Musiker.

Am 21. Juni 1998 starb Gerhard Gundermann. Die Lücke, die er hinterließ, ist groß und die Wunden bei vielen nicht wirklich verheilt. Wenn es so etwas wie eine Nachhaltigkeit in der populären Musik nach 1989 gibt, dann sind seine Lieder ein exemplarischer Beleg dafür - und dies nicht mehr „nur“ auf die ostdeutschen Landschaften begrenzt. „Seine Songs spiegeln die Zerrissenheit einer Ostgeneration wieder. Gundermanns Musik hat mich lange begleitet und tut es noch“, sagt der Bad Blankenburger Ralf Richter und spricht von einem tollen Abend im Meininger Hof. Ähnlich sieht es auch Rüdiger Hopfe, Musiker aus der Kreisstadt: „Die Musik hat bis heute nichts an Kraft und Tiefe eingebüßt“, findet er.