Musikalischer Adventskalender der Musikschule Rudolstadt

Rudolstadt. Durch die vorweihnachtliche Zeit begleiten möchte die Musikschule Rudolstadt jetzt mit einem ganz besonderen Adventskalender.

Das traditionelle Konzert der Musikschüler am ersten Advent in der Rudolstädter Lutherkirche musste auch in diesem Jahr ausfallen. „Wir wollen dafür jetzt mit einem Online-Angebot Schüler, Eltern und Freunde der Musikschule durch die Adventszeit begleiten“, so Musikschulleiter Hendryk Mühlbach.

Geplant ist, ab dem 1. Dezember täglich am späten Nachmittag auf der Internetseite der Schule einen kleinen musikalischen Beitrag zu präsentieren. Diese Darbietungen sollen das ganze Spektrum des Musikschulbetriebes darstellen – angefangen von den Jüngsten bis hin zu den Ensembles und dem Orchester. Die Aufnahmen entstehen in Eigenregie der Schule.