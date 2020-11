Mysteriöser Katzenschwund in Rudolstadt-Schwarza

Maria Seydewitz ist selbst Betroffene. Eines Tages stand die Katze der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Rudolstadt mit zertrümmertem Kiefer vor der Tür. Vier Wochen musste das Kätzchen Spange tragen, verlor viele Zähne. Der Katze einer Nachbarin musste ein Bein amputiert werden, nachdem das Tier schwer verletzt wurde. Aus einem Haushalt am Tiergarten verschwanden binnen weniger Tage fünf Kater. Normal ist das alles nicht.

„Natürlich verschwinden jedes Jahr im Herbst einige Katzen, die sich ein warmes Plätzchen für den Winter suchen. Im Frühjahr, wenn sie rollig werden, tauchen drei Viertel davon wieder auf“, weiß die Tierschützerin aus jahrelanger Erfahrung. „Aber so viele mysteriöse Fälle wie in diesem Jahr gab es noch nie“.

Fast 7000 Euro Belohnung für die Überführung der Täter

Noch gut in Erinnerung ist der qualvolle Tod einer Katze von Daniella Gasda in Rudolstadt. Als sie aus dem Urlaub heim kam, fand sie im Keller ihres Hauses am Mühlgraben in Volkstedt die blutverschmierte Katze, deren Hinterbeine nur noch Stümpfe waren und die offenbar jemand durch das geöffnete Fenster geworfen hatte. Trotz aufopferungsvoller Pflege verstarb Minka Anfang Oktober. Für die Überführung der Täter haben Familie, Spender und die Tierschutzorganisation Peta inzwischen fast 5000 Euro Belohnung ausgesetzt. Bisher gibt es aber noch keine Spur.

So wie Daniella Gasda, die für die AfD im Kreistag sitzt, schließt auch ihr dortiger Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Frosch ein politisches Motiv aus. Gleichwohl sind dem Schwarzaer binnen weniger Tage alle fünf Kater der Familie abhanden gekommen. Der Landtagsabgeordnete ist überzeugt, dass die Tiere, die nie weiter gingen, als bis in die Vorgärten der Nachbarschaft, umgebracht wurden. Frosch geht davon aus, dass es sich um „herzlose Katzenhasser“ handelt und hofft darauf, dass die öffentliche Wahrnehmung vielleicht anderen Katzen das Leben rettet. Auch in diesem Fall aus der Tiergartenstraße sind 2000 Euro Belohnung ausgelobt für Hinweise, die „zur juristisch sicheren Überführung der Täter führen“. Fotos der Tiere kursieren im Internet.

Tierschützer wollen nicht über mögliche Motive spekulieren

Über die beschriebenen Fälle hinaus hat Tierschützerin Maria Seydewitz Kenntnis von mindestens drei weiteren freilebenden Katzen, die seit Tagen nicht mehr an ihren Futterstellen auftauchen. Auch in Saalfeld soll es ähnliche Fälle geben. Ihr Verein, der gerade mal zehn Mitglieder hat und dringend Verstärkung sucht, ist nicht am Verschwinden der Tiere beteiligt. Man habe lediglich mal zwei junge, freilebende und aggressive Katzen gefangen und ins Tierheim gebracht. Außerdem betreut ein Vereinsmitglied liebevoll die „Villa Miezekatz“ in Rudolstadt-Cumbach, die von der in zwischen verstorbenen, früheren Vereinschefin Sieglinde Drogan ins Leben gerufen wurde.

An Spekulationen über mögliche Ursachen für das Verschwinden und Verstümmeln der Katzen möchten sich die Tierschützer nicht beteiligen. So sei bei Facebook darüber diskutiert worden, dass Tierfänger aus Osteuropa, die das Fell später verkaufen, in Rudolstadt unterwegs seien. Eine Theorie, die Maria Seydewitz für abwegig hält. Schließlich gebe es in den betroffenen Ländern genug eigene wilde Katzen: „Warum sollten die extra nach Deutschland kommen, um Katzen zu stehlen?“