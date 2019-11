Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mysteriöser Unfall: Zeugen gesucht - Unfall auf B85 mit 2 Verletzten und längeren Staus - Kund bei Unfall verletzt

Kind nach Zusammenstoß mit PKW verletzt

Gegen 16:45 Uhr ereignete sich in Saalfeld in der Bahnhofstraße Kreuzung Kulmbacher Straße ein Unfall zwischen einem PKW und einem 11-jährigen Jungen. Der PKW, den eine 45-Jährige fuhr, war entlang der Puschkinstraße/Saalstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Unmittelbar nach der Einmündung Hohes Ufer liefen plötzlich drei Kinder zwischen den haltenden Autos auf der Gegenspur über die Fahrbahn. Die beiden Mädchen unter den Kindern schafften es noch vor dem Fahrzeug der 45-Jährigen über die Fahrbahn. Der Junge kollidierte jedoch mit dem Auto, kam zu Fall und stieß schließlich mit dem Kopf gegen das Fahrzeug. Er trug eine Platzwunde davon. Am Fahrzeug der 45 jährigen entstand geringer Sachschaden.

Unfall auf B85 mit 2 Verletzten und längeren Staus

Gegen 6.40 Uhr kam es am Mittwochmorgen auf der B85 zwischen Saalfeld und Schwarza in Höhe des Abzweiges Aue am Berg nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein 35-jähriger Mazdafahrer fuhr auf der B85 von Rudolstadt kommend in Richtung Saalfeld. Vor ihm befand sich ein weiterer unbeteiligter PKW, welcher in den Abzweig Aue am Berg abbog.

Zur selben Zeit kam ein 19-jähriger Audifahrer aus Richtung Aue am Berg und wollte das Abbiegens des Autos nutzen, um nach links auf die B85 in Richtung Rudolstadt aufzufahren. Dabei übersah der 19-Jährige jedoch den bevorrechtigten Mazda und es kam zum Zusammenstoß.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Durch den Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die Fahrbahn war bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge teilweise gesperrt und konnte schließlich bereits 7.33 Uhr komplett freigegeben werden.

Mysteriöser Unfall: Zeugen gesucht

Am Dienstag erhielt die Polizei eine Information über einen mysteriösen (Verkehrs)Unfall, welcher sich zwischen 5.45 Uhr und 5.50 Uhr in Saalfeld im Bereich Kienberg ereignet haben soll. Ein 49-Jähriger verließ zu Fuß seine Wohnanschrift und begab sich über den Kienberg, Untere Dorfstraße zur Garnsdorfer Straße, um vermutlich am Fußgängerüberweg (Feldschlößchen) die Garnsdorfer Straße zu queren.

Er habe die Ampelanlage am Überweg betätigt und dann nur noch eine silberfarbene Stoßstange eines LKW´s mit Zwillingsreifen wahrgenommen, heißt es bei der Polizei. Nach seinem Dafürhalten kam es zu einem Unfall mit dem LKW, welcher sich dann offenbar von der Unfallstelle in unbekannte Richtung entfernte. Anschließend begab sich der 49 jährige in die Thüringen Klinik Saalfeld und ließ dort seine leichten Verletzungen im Gesicht untersuchen. Er gilt als leicht verletzt und wurde bereits wieder aus der ärztlichen Behandlung entlassen.

Aufgrund des geschilderten Sachverhaltes und der vorhandenen Verletzungen ermittelt nun die Polizei, ob es sich tatsächlich um eine Verkehrsunfallflucht, oder vielleicht nur um einen Sturz des Herrn handeln könnte. Zeugen werden daher gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03671 560 zu melden.

Sohn sperrt Mutter ein und fährt mit deren Auto davon