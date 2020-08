Animation des geplanten Plastikfolienwerkes am Saalfelder Bahnbogen.

Nabu und Bürgerinitiative: Kritik an Convertflex in Saalfeld

Der Naturschutzbund (Nabu) und die Bürgerinitiative Eichental haben sich in einer Mitteilung erneut gegen den Bau der Plastikfolienfabrik Convertflex in Saalfeld ausgesprochen. Sie nehmen Bezug auf die abgeschlossene öffentliche Auslegung zum Bebauungsplan Nr. 36 „Gewerbegebiet Am Bahnbogen“.