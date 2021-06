Auf der B 281 am Ortsausgang Saalfeld in Richtung Arnsgereuth werden Radfahrer verkehrswidrig überholt. Selbst wenn der außerorts vorgeschriebene Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten wird, ist ein Überfahren der durchgezogenen Mittellinie an dieser Stelle unvermeidlich. Vorige Woche kam es auf dem Abschnitt der Bundesstraße zwischen Arnsgereuth und Reichmannsdorf zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen eim Rad- und einem Dacia-Fahrer.