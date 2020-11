Nach Treffen: Querdenken distanziert sich von Reichsbürgern

Nach dem „Arbeitstreffen“ von Vertretern der Querdenken-Bewegung und der Reichsbürger-Szene in Saalfeld-Wöhlsdorf am Sonntag hat sich der Querdenken-Protagonist, Polit-Aktivist und Träger des Negativ-Preises „Goldener Aluhut“, Martin Lejeune, per Youtube-Video von dem Treffen im Wöhlsdorfer Restaurant „Hacienda Mexicana“ distanziert. Indes löste die Rolle, die das „Hacienda Mexicana“ offenbar in der Szene deutscher Polit-Hasardeure spielt, bei Saalfelder Lokalpolitikern ein Erschrecken aus.

Lejeune erklärte per Youtube, in der Einladung nach Wöhlsdorf „stand nicht, dass es zu Reichsbürgern geht“. Die Querdenker hätten die Veranstaltung alsbald verlassen. Man könne nicht sagen, dass Querdenker und Reichsbürger zusammenarbeiten. Die große Mehrheit der Querdenker sei „friedlich, freiheitlich und demokratisch“, sagte Lejeune. Und: „Die Reichsbürger leben in ihrer eigenen Welt.“ Die Monarchie, so Lejeune, „kann keine Staatsform für Deutschland sein“.

Im Frühjahr wollten Behörden „das heiße Eisen nicht anfassen“

„Mit Erschrecken“ habe er den Bericht dieser Redaktion über das „Arbeitstreffen“ in Wöhlsdorf gelesen, erklärte der Chef der linken Stadtratsfraktion in Saalfeld, Andreas Langen, am Dienstag auf Anfrage. Es sei gut, dass die Behörden das Treffen wegen Verstoßes gegen die Corona-Bestimmungen aufgelöst haben. Noch im Mai 2020, als es beim Besuch des selbst ernannten „Königs von Deutschland“, Peter Fitzek alias „Peter I.“, mutmaßlich zu Verstößen gegen Corona-Schutzbestimmungen kam, habe er den Eindruck gehabt, die Ordnungsbehörden wollten „dieses heiße Eisen nicht anfassen“. Dass diese an diesem Sonntag aber konsequent gehandelt haben, sei „ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Langen.

Für SPD-Grüne-Fraktionschef Steffen Lutz ist „eine Vernetzung von Querdenkern und Reichsbürgern eine Verbindung, die nichts Gutes ahnen lässt für die Zukunft“. Er selbst sei „erschrocken, dass die Reichsbürger-Bewegung in Saalfeld einen Ort hat“. Es sei „nicht schön“, sagte Lutz, „dass Saalfeld da offenbar in der ersten Liga spielt“.