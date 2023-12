Nachrichten aus Saalfeld-Rudolstadt

Ober- oder unterirdisch: Diese Ausflugstipps empfehlen sich Besuchern im Saalfeld-Rudolstadt

Naturpark-Welten auch jetzt noch geöffnet

Die Naturpark-Welten rund um das Naturpark-Haus in Leutenberg lohnen immer einen Besuch. Bis 20. Dezember ist auch das Naturpark-Haus für Besucher geöffnet. Nach einer kurzen Weihnachtspause werden Gäste dann wieder ab 8. Januar 2024 willkommen geheißen. Der Wasser- und Baumspielplatz in den Naturpark-Welten will erobert werden, man kann bei den Wurzelwichten vorbeischauen oder Ruhe finden am Beobachtungsplatz für Wasseramseln. Garten-, Wiesen-, Wald- und Wasserwelten können erkundet werden. Zu erleben ist die Vielfalt der Landschaften und Möglichkeiten, die der Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale bietet.

ZWA-Geschäftsstelle nach Weihnachten geschlossen

Vom 27. bis 29. Dezember bleibt die Geschäftsstelle des Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (ZWA) Saalfeld-Rudolstadt in Saalfeld geschlossen. Bei Störungen und Havarien ist der Bereitschaftsdienst unter folgenden Telefonnummern zu erreichen: 0173 379 130 3 (Abwasser), 0173 379 130 5 (Trinkwasser Saalfeld) und 0173 379 130 7 (Trinkwasser Rudolstadt).

Geänderte Öffnungszeiten in der Morassina

Bis 21. März 2024 hat das Schaubergwerk Morassina in Schmiedefeld geänderte Öffnungszeiten: Mi-Mo 11-15 Uhr; Führungen jeweils m 11.30 und 13.30 Uhr, der Heilstollen steht von 12.30-14.30 Uhr offen. Für größere Gruppen ab 10 Personen können Führungen auch außerhalb dieser Zeiten angemeldet werden. Schließtage sind Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage sowie Silvester und Neujahr. Zwischen dem 8. und 21. Januar 2024 gibt es eine Betriebsruhe und das Schaubergwerk ist vollständig geschlossen.