Neben Tomaten und Paprika auch Cannabis in Kamsdorf angebaut

Kamsdorf Die Polizei hat in Kamsdorf eine Wohnung durchsucht. Dabei wurden zahlreiche Cannabispflanzen gefunden.

Am Dienstagabend haben Polizeibeamte in der Nähe der Wohnung eines 32-Jährigen in Kamsdorf starken Marihuanageruch wahrgenommen. Die Ursache hierfür stellte sich schnell heraus.

Wie die Polizei mitteilte, war in der Küche ein Gewächshauszelt aufgestellt, in welchem sich neben Tomaten- und Paprika-, auch sieben Cannabispflanzen in einer Höhe von bis zu 30 cm befanden. Diese wurden durch die Beamten geerntet und sichergestellt. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.