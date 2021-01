Im Kindergarten „Sonnenkäfer“ in Teichel haben umfangreiche Renovierungs- und Elektroarbeiten jetzt ihren Abschluss gefunden.

Neue Elektrik und frische Farbe für Kindergarten in Teichel

Teichel. Neue Farbe an den Wänden und helle, freundliche Deckenplatten: Im Kindergarten „Sonnenkäfer“ in Teichel haben umfangreiche Renovierungs- und Elektroarbeiten jetzt ihren Abschluss gefunden.

Herzstück der Umbauarbeiten ist eine neue Elektroanlage. Die alte Anlage entsprach nicht mehr aktuellen Sicherheitsnormen und musste dringend ausgetauscht werden. Bei dieser Gelegenheit wurden auch eine Brandmeldeanlage, Schallschutzdecken mit integrierter LED-Beleuchtung und einige neue Türen installiert sowie Malerarbeiten durchgeführt. Die Kosten für die umfangreichen Sanierungsarbeiten betragen zirka 134.000 Euro, die die Stadt Rudolstadt ohne Fördermittel aus dem eigenen Haushalt zahlt. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Bürgermeister dankt auch den Kindern

Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) dankte den Handwerkern und seinem Planungsteam für die Umsetzung sowie den Erziehern, den Kindern sowie dem Hausmeister der Einrichtung, die die über Monate laufenden Umbauarbeiten so positiv begleitet hätten. „So umfangreiche Investitionen zeigen, dass sich die Stadt sowie der Träger einig sind, auch in Zukunft am Kindergarten Teichel festhalten zu wollen.“, betonte Reichl.

Die Leiterin des Kindergartens Katja Sibilski-Algermissen ist neu in der Einrichtung und hat die Umbauarbeiten nicht aktiv miterlebt: „Dennoch kann ich von den Kollegen nur ausrichten, wie froh wir sind, dass es so gekommen ist. Für die Kinder war das auch ein großes Abenteuer. Ich kann mich hier nur für uns alle recht herzlich bei der Stadt bedanken“, so die Leiterin.

Den evangelisch geprägten Kindergarten „Sonnenkäfer“ in Teichel, ein städtisches Objekt, das von der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein betrieben wird, besuchen aktuell 51 Kinder.