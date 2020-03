Neue Schwellen für die Oberweißbacher Bergbahn

Still ist es in diesen Tagen an der Talstation der Oberweißbacher Bergbahn in dem kleinen Flecken Obstfelderschmiede, eigentlich ein Teil von Mellenbach-Glasbach, das seit Anfang 2019 wiederum, wie auch Oberweißbach zur Landgemeinde Stadt Schwarzatal gehört. Das liegt aber nicht zwingend an der Corona-Krise, auch wenn die Gaststätte an der Talstation „aus aktuellem Anlass” ebenso geschlossen hat wie der fußläufige Gasthof „Am Panoramaweg”.

Auch ohne den Virus hätte diese Woche niemand den Berg hinauf fahren können, denn erstmals hatte die Bergbahn ihre alljährlich während der vier Novemberwochen anfallenden Revisionsaufgaben zeitlich aufgeteilt. Währenddessen fährt die Schwarzatalbahn zwischen Rottenbach und Katzhütte weiter laut Fahrplan. Und deswegen kann, wer genauer hinhört, in dieser Woche, Kommando und Maschinenlärm am Gleis vernehmen. Den Anfang machte am Montag ein verschleißbedingter Achswechsel an der zu diesem Zweck an der Bergstation verankerten Güterbühne, der mit der längst eingespielten Routine erledigt wurde.

Natürlich achten auch die Gleisbauer aktuell auf den nötigen Kontaktabstand beim Arbeiten. Foto: Foto: Henry Trefz

Ein neues Kapitel wurde derweil weiter unten aufgeschlagen: Gleich oberhalb der Drehscheibe an der Talstation werden die betagten Schwellen aus dem Gleisbett geholt und ersetzt. Das allein wäre noch kein Novum, doch seit die Bergbahner 2019 die ersten Versuche mit einem Anbieter aus dem Erzgebirge gemacht haben, steht die Sache fest: Beim Austausch von Schwellen kommt in Zukunft vermehrt Kunststoff zum Einsatz.

Die Argumente, die OBS-Geschäftsführerin Diana Saager und Werkmeister Jens Reinhold dafür anführen leuchten ein: So sind die Schwellen, die für das Steilstreckengleis ohnehin das nicht mit allzu viel Mengenrabatt erhältliche Sondermaß von drei Metern haben, deutlich witterungsresistenter als das bisher eingesetzte Holz. Ein Beitrag zum Umweltschutz ist ihr Einsatz im sensiblen Naturraum Schwarzatal außerdem, denn Holz musste gegen die Feuchtigkeit mit Teer getränkt werden.

Ein Vorteil aber hat unverhofft auch seine schützende Wirkung gegen die Covid19-Pandemie: Am bergigen Gleis ist Handarbeit der Männer an der Tagesordnung. Eine lange teergetränkte Holzschwelle ist kaum so anzuheben, dass man nicht nebeneinander stehen muss. Die neue Plasteschwelle kann zu zweit – und so mit schützendem Abstand getragen werden. Und auch spielt das Wetter den Arbeiten in die Wände: Es ist zwar kalt, aber sonnig und leicht windig, so dass zusammen mit den allgemeinen Abstandsregeln, die Arbeit das Risiko in Grenzen hält.

Schienen schleifen, Gleisprofil frei schneiden

Zum ersten Mal an der Steilstrecke ist die Firma Dietrich Gleis- und Signalbau aus dem sächsischen Werdau im Einsatz, die in der Ausschreibung das beste Angebot abgab. Zunächst 50 der 200 beschafften Schwellen werden in dieser Woche eingebaut. Damit ist das Frühjahrsprogramm aber noch nicht vorbei.

Werkmeister Jens Reinhold: „In der kommenden Woche werden wir auf der Flachstrecke zwischen Oberweißbach-Deesbach und Cursdorf die Schienen schleifen und im Waldstück zwischen hier und Lichtenhain das Gleisprofil frei schneiden und Bäume wegen der Verkehrssicherungspflicht entfernen. Die Steilstrecke wird dann wieder normal bedient, während die Flachstrecke pausieren muss.“

Vom Corona-Krisenfalls ist der Fahrplan allerdings bisher nicht betroffen. „Wir haben einen Vertrag mit dem Leistungsbesteller, der wird eingehalten, solange der Auftraggeber nichts anderes festlegt, auch wenn wir natürlich Vorsichtsmaßnahmen für die Abstandsregeln eingeführt haben”, betont Chefin Diana Saager.

