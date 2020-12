Kein Glühwein in der Öffentlichkeit

Saalfeld-Rudolstadt. Saalfeld-Rudolstadt: Ausschankverbot in den Innenstädten

Neue Verfügung für Saalfeld-Rudolstadt tritt heute in Kraft

Die neue Corona-Allgemeinverfügung des Landkreises gilt ab heute. Was erlaubt und verboten ist in der Übersicht: Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Veranstaltungen

Feste und Feiern sind nach wie vor untersagt, außerdem Treffen von Vereinen. Freiluftmärkte, Trauungen, Beisetzungen und Gottesdienste sind weiterhin möglich.

Sport und Freizeitbetrieb

Individualsport unter freiem Himmel ohne Körperkontakt ist allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushalts erlaubt, nicht aber der Vereinssport. Sportanlagen bleiben zu, der Schwimm- und Sportunterricht läuft weiter.

Alkoholgenuss

Verkauf und Ausschank offener alkoholischer Getränke zum Mitnehmen ist untersagt. In Saalfeld ist rund um den Markt der Alkoholgenuss verboten, in Rudolstadt auf dem Markt sowie in der Marktstraße, Ratsgasse und Töpfergasse.