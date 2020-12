Neue Wegewarte für Uhlstädt-Kirchhasel

Sie haben viel gemeinsam - und wollen doch jeder eigene Akzente setzen. Marina Ehlert aus Niederkrossen, Annett Hergeth aus Oberkrossen und Thomas Hellmuthhäuser aus Weißen sind ab sofort als neue Wegewarte der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel Ansprechpartner beim Thema Wandern. Am Dienstag stellten sie sich in der Sitzung des Gemeinderates in Kirchhasel vor.

Einen „Dank an alle, die bisher schon an dem Thema gearbeitet haben“, schickte Annett Hergeth voraus, die vielen in der Region schon von ihrer Arbeit im Verein „Entdeckerpfad Saalleiten“ vertraut ist. Man wolle mit Bauhof, Kommune, Forst, Kreiswegewart und Tourismusverein auf Augenhöhe zusammenarbeiten, um die touristische Infrastruktur zu verbessern, damit indirekt für zufriedene Gäste in der Gastronomie und erfolgreiche touristische Anbieter sorgen, und damit wiederum Lust machen, sich in der Region zu engagieren und hier zu investieren. Gemeinsam haben die drei neuen Wegewarte in diesem Jahr eine Ausbildung an der Thüringer Wanderakademie abgeschlossen.

Luther-Wanderung im nächsten Jahr von Engerda nach Orlamünde

Marina Ehlert kennt sich mit Tourismus aus, hat sie doch über Jahre in der Tourist-Info in Uhlstädt gearbeitet und ist eine der Initiatorinnen von Aktionen wie dem Freischneiden des Wanderweges zum Kienberghaus. Man sei dabei, die Wege abzulaufen, deren Zustand und Ausschilderung sehr unterschiedlich sei. Einfache Mängel im Wegeleitsystem beseitigen die ehrenamtlich tätigen Wegewarte sofort, größere Sachen werde erfasst und mit Hilfe der Partner abgearbeitet. Viel Energie wird die Vorbereitung der Luther-Wanderung im Juni nächsten Jahres erfordern, die von Engerda nach Orlamünde führen soll, erklärte die Niederkrossenerin.

Thomas Hellmuthhäuser fühlt sich über die Beschilderung hinaus auch für den Auftritt im Netz zuständig. Mit exakten Wegebeschreibungen und Bildern will man potenziellen Wanderfreunden auch virtuell Orientierung geben. Der Weißener ist entsprechend der regionalen Aufteilung untereinander im Wandergebiet zwischen Uhlstädter Heide, Kulmberg und Rudolstadt unterwegs, Annett Hergeth in den Saalleiten und Richtung Pößneck, Marina Ehlert im Hexengrund mit Anbindung an den Reinstädter Grund. Mindestens ein Wegewart wird noch gesucht, der das Gemeindegebiet zwischen Kirchhasel, Engerda und Großkochberg mit Anbindung an Remda-Teichel beackert. „Hier wünschen wir uns jemanden, der mit Herzblut unterwegs ist“, so Annett Hergeth.

Bürgermeister begrüßt die Ehrenamtlichen mit Blumen

Der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel sind die neuen Wegewarte, die von Bürgermeister Frank Dietzel (Linke) jeweils mit einem Blumenstrauß begrüßt wurden, per Vertrag unterstellt. Eine enge Abstimmung mit der kommunalen Arbeitsgruppe Wandern soll gewährleistet sein, wie die mit Vertretern von Forst, Jagd, Tourismus, Denkmalschutz und Waldbesitzern. Gemeinsames Ziel ist es, die Wegeinfrastruktur in den nächsten Jahren attraktiver und digital erlebbarer zu machen, „weil der Inlandstourismus/Landurlaub durch die Pandemie eine Renaissance erlebt“, heißt es in einem Informationsblatt. Im Grunde gehe es darum, dass sich niemand verläuft. Touristen, Wandervereine und Kindergruppen erwarten intakte Wanderwege. Am Ende sollen alle profitieren.