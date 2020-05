Viele Ausflügler waren an Himmelfahrt auf dem kürzlich freigegebenen Abschnitt des Saaleradweges zwischen Niederkrossen und Orlamünde unterwegs.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Abschnitt des Saaleradweges bei Niederkrossen wird schon rege genutzt

Rechtzeitig vor Himmelfahrt freigegeben wurde der neue Abschnitt des Saaleradweges zwischen Niederkrossen und Orlamünde. Auf gut zwei Kilometer Länge entstand hier ein flussnahes und familienfreundliches Asphaltband, das eine zehnprozentige Steigung zwischen Niederkrossen und Freienorla ersetzt.

Das Land Thüringen legte dafür – im Zuge des Um- und Ausbaus der B 88 zwischen Uhlstädt und Orlamünde – rund 800.000 Euro auf den Tisch.

Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad Celsius hatten am Feiertag vorigen Donnerstag Tausende zu Fuß, per Fahrrad, Kajak oder Schlauchboot an den Fluss gelockt.