Neuer Appell von Landrat und Mediziner in Saalfeld

Als hätte es nicht schon genug Appelle gegeben, wendet sich Marko Wolfram (CDU), Landrat des Kreises mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland, jetzt erneut an die Bevölkerung - diesmal mit der eindringlichen Bitte „Vermeiden Sie Kontakte!“. Unterstützt wird er dabei von Igor Alexander Harsch, Leiter der Pandemiestationen am Klinikstandort Saalfeld, der wie Wolfram erklärt: „Wir halten zum jetzigen Zeitpunkt wenig davon, die bestehenden Auflagen noch weiter zu verschärfen.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In einem ausführlichen Statement für das nächste Amtsblatt, das am Freitag vorab auf Facebook veröffentlicht wurde, begründen beide die Vorgehensweise des Pandemiestabes. "Wir sind zu der Auffassung gelangt, dass mit lokalen Maßnahmen, die über die seit dem 10. Januar gültige Landesverordnung hinausgehen, kaum nennenswerte Effekte beim Infektionsschutz zu erzielen sind", heißt es darin wörtlich. Zudem beruhe der aktuell sehr hohe Wert noch auf der Aufarbeitung von Fällen unmittelbar nach den Feiertagen zu Weihnachten und dem Jahreswechsel, an denen das Infektionsgeschehen sehr hoch gewesen sei.

Tatsächlich sei die Zahl der von den Laboren eintreffenden Testergebnisse in der zweiten Januarwoche leicht zurückgegangen, was ein vorsichtiger Hinweis sei, dass die Maßnahmen Wirkung zeigten. "Natürlich ist es für eine Entwarnung viel zu früh und die Lage in den Thüringen-Kliniken weiter angespannt. Deshalb bitte ich Sie nochmal eindringlich, am Arbeitsplatz aber auch im Privaten, sich an die Auflagen und Vorschriften zu halten. Sehr wichtig ist, dass jetzt das Impfen in den Pflegeheimen beginnt", so Landrat und Mediziner. Ab Februar werde zudem ein Impfzentrum am alten Klinikstandort in Rudolstadt in Betrieb gehen. Der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) habe man angeboten, auch in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld zu impfen, sofern denn genügend Impfstoff verfügbar sei.

Zur Frage möglicher lokaler Maßnahmen heißt es in der Erklärung, man halte im Pandemiestab zum jetzigen Zeitpunkt wenig davon, die bestehenden Auflagen auf Landkreisebene noch weiter zu verschärfen. Kontakte im privaten wie beruflichen Umfeld seien schlicht nicht zu kontrollieren, hier könne man nur an die Disziplin und Eigenverantwortung jedes und jeder einzelnen appellieren.

Die Beschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen 15-Kilometer-Radius sei ebenfalls durch die Polizei nicht flächendeckend durchzusetzen, zumal die meisten Fahrten aus triftigen Gründen weiter möglich seien. Schließlich sei es fraglich, ob von Familien, die im Familienverband an der frischen Luft rodeln gehen, das Infektionsgeschehen negativ beeinflusst werde. "Gleichzeitig müssen wir befürchten, dass durch solch einschneidende Maßnahmen die Akzeptanz gerade bei denen verloren geht, die sich bis jetzt an die Vorschriften gehalten haben", so Marko Wolfram und Igor Alexander Harsch.