Neuer Film über das Riesengebirge

Das Filmstudio Sirius aus Meura arbeitet seit sechs Jahren an Projekten zur deutsch-tschechischen Geschichte. Dabei steht neben regionalen Aspekten auch immer die Historie des Zusammenlebens beider Völker vom Mittelalter bis in die Gegenwart im Fokus. Die Filme sind vor allem für den Einsatz an Schulen in beiden Ländern konzipiert und werden für den Geschichts- und Ethikunterricht empfohlen.

So entstanden in den letzten Jahren Dokumentarfilme wie „Das Saazer Land - Tausend Jahre Geschichten von Deutschen und Tschechen“ oder „Das Erzgebirge - Grenzgeschichten von Deutschen und Tschechen“. Mittlerweile sind die Arbeiten am Drehbuch für einen weiteren Film aus dieser Serie beendet. „Es ist die Fortsetzung des Films „Riesengebirge - die verlorene Heimat“, berichtet der Autor Jörg- Peter Schilling. Die Recherchen für das Projekt und die gesamte literarische Phase konnten vor allem durch die Förderung durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds realisiert werden, der die Filmschaffenden aus Meura dabei finanziell unterstützte.

Im Mittelpunkt wird diesmal das Riesengebirgsvorland mit der Kreisstadt Trautenau (heute Trutnov) stehen. Als Partner auf der tschechischen Seite konnte der Verein für deutsch-tschechische Verständigung Trautenau (Begegnungszentrum Trutnov) gewonnen werden. Auch die Stadt Trutnov wird das Projekt unterstützen. In Zuge der Vorbereitungen besuchte Schilling die Region und führte mit allen Beteiligten Vorgespräche.

Wenn es die Coronalage zulässt, soll im Juli mit den Dreharbeiten begonnen werden. Neben den Drehorten in Tschechien stehen Würzburg und Rudolstadt auf der Agenda. Würzburg ist die Partnerstadt von Trutnov, und in der Residenzstadt lebt der Buchautor Andreas Hoffmann. Er ist in Alt-Rognitz, heute ein Stadtteil von Trautenau, geboren und schreibt in seinen Büchern vor allem Geschichten, die einen Bezug zu Böhmen und insbesondere zu der Heimat seiner Vorfahren haben.