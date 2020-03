Neuer Rückschlag für Zirkus Renz in Gräfenthal durch Corona

Wie Zirkus-Renz-Chefin Martina Renz erzählt, hätten jüngst weitere Kommunen ihr Interesse und Zusagen für Festplätze wegen der Corona-Krise zurückgezogen. „Eigentlich wären wir bis Monatsende schon fast nach Bayern weiter gezogen, nun fällt alles ins Wasser“, sagt sie. Übel kann sie es den Gemeinden nicht nehmen, „die müssen auch auf Nummer sicher gehen“. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Elf Menschen leben derzeit in dem Provisorium. Der Zirkus war im Herbst wegen eines defekten Lkw nach einem Gastspiel gestrandet. Der Schaden ist inzwischen behoben, doch fehlt noch Geld für den Tüv. Aber nicht nur deswegen kommt eine Fahrt in die Rostocker Heimat nicht in Frage. „Die Kosten wären ungefähr das Fünffache unserer Platzmiete und wir wären Tage unterwegs, von Sperrungen oder Kontrollen wegen Corona ganz zu schweigen“, sagt Tochter Sissy Renz.

Die Familie sei „sehr dankbar“, dass sie den Platz immer noch nutzen dürfe. Vom Jobcenter beziehen sie eine Mindestsicherung für Lebensunterhalt und Platzmiete, die allerdings nicht das Tierfutter umfasst. Renz reist mit mehreren Kamelen, Lamas und Ponys durch die Lande.

„Wir leben von der Hand in den Mund“

Bisher kaufen sie Heu und Hafer bei einem Bauern, doch das Geld wird immer knapper. „Unser Erspartes ist aufgebraucht, wir haben Schulden machen müssen, leben von der Hand in den Mund“. Eine Versicherung habe einen kleinen Aufschub gewährt, „aber das ist ja auch nicht für die Dauer. Wir wollen endlich wieder für uns selbst sorgen können“, betont Sissy Renz.

Aktuell gehe es vielen Schaustellern in Deutschland so: keine Aufführungen, keine Einnahmen. Nun beschleichen sie langsam existenzielle Sorgen. Sissy: „Man fragt sich, was wohl noch auf einen zukommt. Wie lange wird es uns überhaupt noch geben?“ Gerade, weil viele kleine und mittlere Zirkusse generell längst auf dem Zahnfleisch gehen.

Nun bittet der Zirkus abermals um Spenden. Willkommen sind Futtermittel, aber auch Geld und Heizgas – „vielleicht müssen die Baumärkte ja auch bald schließen...“, so Martina Renz. „Aus Dank würden wir für die Gräfenthaler gerne noch eine Aufführung spielen.“ Inzwischen hat der Gebersdorfer Ortsteilbürgermeister Peter Paschold die Familie gebeten, den Platz ordentlich zu hinterlassen und noch ausstehende Nebenkosten rasch zu begleichen. Darauf besteht auch Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos), der allerdings für Gelassenheit plädiert. „Aktuell können wir den Ringelteich wegen der Allgemeinverfügung sowieso nicht nutzen, und die Stadt hat wenigstens die laufenden Mieteinnahmen. Jagen wir die Familie fort, fehlen die uns und der Zirkus hängt in der Luft. Da hat keiner was gekonnt“.

Kontakt Martina Renz: Telefon 0157/53668685