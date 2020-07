Der Meininger Hof in Saalfeld. Hier kam der Verein SaaleWirtschaft zusammen.

Saalfeld/Rudolstadt. Der Verein SaaleWirtschaft ist in Saalfeld zu seiner ersten Mitgliederversammlung zusammengekommen.

Neuer Verein SaaleWirtschaft trifft sich

Die Mitglieder des Vereins SaaleWirtschaft trafen sich vorige Woche zur ersten ordentlichen Mitgliederversammlung im Meininger Hof in Saalfeld. Laut einer Mitteilung des Vereins eröffnete der Vorstandsvorsitzende Reimund Meffert die Versammlung und präsentierte zunächst den brandneuen Imagefilm. Anschließend richtete Dirk Lüerßen, Geschäftsführer des Vereins Emsachse, ein inspirierendes Grußwort an die Mitglieder.

Der Bericht des Vorstandes enthielt einen Abriss der bisherigen Entwicklung des im Januar 2020 gegründeten Vereins. So ist es schnell gelungen, funktionierende Arbeitsstrukturen zu etablieren. Neben dem Eintrag in das Vereinsregister und der Einrichtung eines Vereinskontos, wurde die Geschäftsstelle in Rudolstadt-Schwarza besetzt. Matthias Fritsche hat diese Aufgabe ehrenamtlich übernommen. Hervorgehoben wurden die erfolgreich eingeführten Marketingformate des Vereins.

„Mit den Fachkreisen haben wir nun passende Arbeitsgremien. Damit wird die Saaleregion ein lebendiger Raum des Ausprobierens, Verstehens, Entwickelns und Verbesserns“, so der Vereinschef.

Der Verein ruft Unternehmer der mittleren und oberen Saaleregion zur Mitarbeit auf. So könne es besser gelingen, die Attraktivität dieses Arbeits- und Lebensraumes herauszuheben. Die Fachkreise heißen: Innovation und Forschung, Bildung und Arbeit, Gesundheit und Leben, Digitalisierung sowie Marketing und Kommunikation.