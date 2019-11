Neues Buch über Sagen und Mythen aus Heberndorf

Glaubt man der Legende, verdankt der heutige Wurzbacher Ortsteil Heberndorf seinen Namen kargen Böden. Der Heberndorfer Heimatkundler Jochen Wohlfarth erklärt: „Um 1700 wurden hier die ersten Kartoffeln angebaut, allerdings wie auch andere Früchte mit geringem Ertrag. Hafer ging wohl noch am Besten, sodass die Heberndorfer ihre Steuern einfach in Hafer bezahlten. So wurden aus den Bewohnern die Haferndörfer und mit der Zeit eben die Heberndorfer!“

Jochen Wohlfarth, 64, forscht hobbymäßig zur Geschichte seines Wohnortes und veröffentlichte bereits im Eigenverlag zwei Bücher zur Heimatgeschichte. Das Büchlein „Dorr Hebberndorfer Schnieegansfang“ (Der Heberndorfer Schneegansfang) ist sein drittes Werk, Schwerpunkt sind Sagen in Heberndorfer Mundart, aber immer mit hochdeutscher Übersetzung. Die Titelgeschichte handelt von einem Dorfbewohner, der eines Abends mit einer angeblichen „Schneegans“, wie er sagt, unterm Arm ins Wirtshaus tritt. Die anderen Männer glauben ihm erst nicht, doch ihre Neugier siegt. Sie ziehen selbst los, um eine Schneegans zu fangen - und finden natürlich keine. Wieder zurück, erwartet sie der Spott der Dorfgemeinschaft. Sie wurden reingelegt. Eine andere Legende: Die Heberndorfer Kirche sollte eigentlich - wie üblich - in der Dorfmitte entstehen. Das Baumaterial lag dort schon bereit, als es sich eines Tages plötzlich am Dorfrand befand. „Das wurde als göttliches Zeichen gewertet, die Kirche an dieser Stelle zu errichten“, sagt Jochen Wohlfarth. Ab sofort ist das Buch mit diesen und weiteren Sagen sowie Illustrationen des Leutenbergers Harald Meier für 16 Euro erhältlich. Verkaufsstellen in unserem Landkreis sind die Stadtinfo Saalfeld, Café Top Melange und Bürobedarf Reichenbächer in Leutenberg sowie das Rathaus Lehesten. Auch von Wohlfarths erstem Werk „Orte, Sagen und Besonderheiten aus dem Schiefergebirge“ sind noch Restexemplare beim Autor persönlich erhältlich. Telefon (036652) 23 891