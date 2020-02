Neues Geländer am Trippstein-Aussichtspunkt

Schwarzburg. Michael Wennrich und Ingo Greitzke vom Thüringenforst schauen zufrieden auf das neue stabile Geländer, mit dem einer der berühmtesten Aussichtspunkte im Schwarzatal Rundblicke ohne Unfallgefahren ermöglicht. Rund 75.000 Euro wurden allein 2019 im Gehrener Forstamtsbereich in die touristische Infrastruktur und dort vor allem in den Wegebau investiert.

Der Maschinenstützpunkt in Gehren hat für die Umsetzung eines Förderprogramms des Landes für mehr Qualität der Premium-Wanderwege eigens Kapazitäten aufgebaut. Bei der konkreten Umsetzung einzelner Maßnahmen komme es besonders auf die möglichst passgenaue Zuarbeit kommunaler Wegewarte an, bei der etwa Sitzendorf ein besonders positiv erwähnenswertes Beispiel sei, so Michael Wennrich.