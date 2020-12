Neues Gemeinschaftsbüro für Immobilien in Saalfeld eröffnet

Stefan Matz, Hardy Brömel und Ulf Weise gründen in der Saalstraße 15 in Saalfeld ein gemeinsames Büro zur Bündelung ihrer Immobilien-Kompetenz.

Es geht um Synergien. Bei einer Scheidung zum Beispiel, erläutert Rechtsanwalt Hardy Brömel, da will einer im gemeinsamen Haus bleiben und den anderen auszahlen. Doch was kostet die Immobilie? Dafür muss ein Gutachten her und dafür rennt der Klient nicht selten von Termin zu Termin. Das muss nicht sein, haben sich Hardy Brömel sowie der Immobilien-Sachverständige Stefan Matz und der Immobilien-Makler Ulf Weise gedacht.