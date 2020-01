Neues Wasser für Heilingen sorgt für Ärger

Hans-Hubert Gläser ist 80 Jahre alt und so etwas wie ein Heilinger Urgestein. Als er - mitten im Zweiten Weltkrieg - geboren wurde, war die Wasserleitung schon zehn Jahre alt. Jetzt, mit 90, hat sie offenbar ihr Verfallsdatum erreicht. Sagt jedenfalls das Gesundheitsamt, das vor allem in den niederschlagsarmen Jahren 2018 und 2019 wiederholt grenzwertige Nitratwerte im Wasser für Heilingen und das benachbarte Röbschütz feststellte und „eine dauerhafte Einhaltung der Trinkwasserverordnung forderte“, wie es Uhlstädt-Kirchhasels Bürgermeister Toni Hübler (CDU) formulierte.

Gemessene Nitrat- und pH-Werte mehrfach grenzwertig

Zuständig dafür ist der Zweckverband zur Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland (ZWA Holzland). Der auch für Teile von Uhlstädt-Kirchhasel zuständige Verband mit Sitz in Hermsdorf prüfte die Quellen und den Hochbehälter in Heilingen, betrachtete die Möglichkeiten, Nitrat- und pH-Wert zu verbessern und kam zu dem Schluss: Neues Wasser muss her!

Technologisch soll das Projekt über eine neue Wasserleitung durch den Hexengrund umgesetzt werden. Die Leitung gibt es schon vom Hochbehäter in Zeutsch bis nach Beutelsdorf. Im vorigen Jahr bereits schrieb der ZWA Holzland die Baumaßnahme aus, die eine Trinkwasserdruckerhöhungsanlage in Beutelsdorf und die rund drei Kilometer lange Leitung bis zum „Posthorn“ in Heilingen beinhaltet. Eine Firma aus Marksuhl erhielt den Auftrag und ist seit ein paar Wochen dabei, die Leitung und die dazugehörigen Schächte zu graben. Wegen der Minusgrade ruhten die Arbeiten in der vorigen Woche, sollen aber jetzt wieder aufgenommen werden. Ende Juni sollen Heilingen und Röbschütz an die neue Wasserleitung angeschlossen werden, in die der ZWA Holzland dann rund 720.000 Euro investiert haben wird. Hochbehälter und Quellen in Heilingen werden dann außer Betrieb genommen. So weit, so gut.

Wasserhärte wird sich erheblich verschlechtern

Nachdenklich wurden Hans-Hubert Gläser und ein paar seiner Mitbürger in Heilingen, als sie erfuhren, dass sich die Härte ihres Wassers mit dem Wechsel nach Zeutsch von elf auf 18 Grad deutscher Härte verändern wird; mithin von mittel auf hart. „Wir haben mit Leuten in Zeutsch geredet. Manche mussten sich eine Entkalkungsanlage einbauen lassen mit Kosten von über 2000 Euro und jährlichen Wartungskosten von 80 Euro“, sagt Gläser. Und stellt eine nahe liegende Frage: „Warum werden wir nicht wie Orlamünde an das Fernwasser von Leibis angeschlossen?“ Die Fernwasserleitung gehe direkt an Beutelsdorf vorbei, die Orlamünder seien mit der Wasserqualität sehr zufrieden.

Trinkwasseranlage Zeutsch auf dem Stand der Technik

Die Antwort von Andreas Mitschke, Leiter für Investitionen im ZWA Holzland, kann man sich denken. „Man macht sich nicht ohne Not von anderen abhängig“, sagt Mitschke. In Orlamünde habe man sich vor Jahren für den Ankauf des teuren Fernwassers entschieden, weil keine adäquate andere Wasserversorgung möglich gewesen sei. Für das wasser in den Hexengrunddörfern stehe aber eine Trinkwasseranlage auf dem Stand der Technik in Zeutsch zur Verfügung. Abgesehen davon, dass es keine Grenzwertvorgaben für die Wasserhärte gibt, sei es besser, hartes Wasser zu haben als welches, das mit Nitrat belastet ist. Man sorge mit der Lösung für Versorgungssicherheit, auch in trockenen Jahren, und dafür, dass es keine gesundheitlichen Schäden gibt. „Dass der Wasserkocher häufiger verkalkt, ist ein absolutes Luxusproblem“, sagt Mitschke.

Anwohnerkritik an der Informationspolitik

Kritik gibt es darüber hinaus an der Informationspolitik von Verband und Gemeinde bezüglich der Baumaßnahme. Ohne Vorankündigung hätten plötzlich die Bauarbeiten vor ihrem Haus begonnen, beklagt Mandy Wagner aus Beutelsdorf. Erst nach fünf Telefonaten erfuhr sie, dass hier eine Wasserleitung gebaut wird. Bis heute habe man als Anwohner keine offizielle Information über das Bauvorhaben, dessen Zweck, Dauer, Kosten. „Es kann doch nicht so schwer sein, die Bürger zu informieren“, sagt die Beutelsdorferin.

Bürgermeister Hübler räumt mögliche Defizite bei der Informationspolitik des Verbandes ein. Die entsprechenden Handzettel seien nur auf der unmittelbar betroffenen Seite des Baches in die Briefkästen gesteckt worden. Die Gemeinde habe schon vor über einem Jahr über das Bauvorhaben im Gemeinderat, im Ortsteilrat Heilingen und auch im Amtsblatt informiert. Er selbst habe auf die Prüfung der Variante Fernwasser bestanden, die aber aus wirtschaftlichen Gründen verworfen wurde. Was Investleiter Mitschke bestätigt: „Das Thema wurde mit Gemeinderäten erschöpfend diskutiert“. Dass man nur die Hälfte der Beutelsdorfer informiert habe, sei für ihn nachvollziehbar: „Die Anderen betrifft es null“.