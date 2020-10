Neusitzer Schüler erkunden Betriebe zum Tage der Berufe

Bereits zum sechsten Mal fand Mitte Oktober der Tag der Berufe an der Regelschule Neusitz statt. Wie Klaus Förster als Presseverantwortlicher mitteilt, musste er coronabedingt vom April ins neue Schuljahr verschoben werden. Und so waren es inzwischen die Neuntklässler, die sich mit ihren Betreuern auf den Weg in die Betriebe und Einrichtungen machten. Dank gilt den Verantwortlichen im Jugendförderverein für die Kleinbusse und Betreuung.

Elf Betriebe und Institutionen gaben den 15-Jährigen Einblick in ihr Unternehmen und beantworteten Schülerfragen. Die 42 Jugendlichen hatten im Vorfeld Arbeitsaufträge erhalten. Stationen waren beispielhaft Agrarbetriebe in der Nähe, Kindergärten, eine Versicherung, Siemens Rudolstadt, Autohäuser, die Eilers Werke in Teichröda und erstmals die Kunststofftechnik Uhlstädt (KTU) in Kirchhasel. Die Betriebe nahmen sich Zeit, den jungen Besuchern ihre Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu zeigen, Infomaterial zu übergeben und ansprechende Präsentationen vorzubereiten. Nach den meist dreistündigen Betriebsbesuchen trafen sich die Gruppen wieder in der Schule, um an Wandzeitungen über den jeweiligen Betrieb zu arbeiten.

Am Folgetag präsentierten die Teams in der Aula ihre Ergebnisse vor Mitschülern, Lehrern, Betreuern und Vertretern der Betriebe.

Fazit der Aktion: Alle Betriebe waren positiv überrascht von den Schülern und sind bereit, sich im April wieder an der Betriebserkundung der 8. Klassen zu beteiligen.

Und gelernt haben die Schüler allemal etwas über die Berufsmöglichkeiten in ihrer Umgebung und auch schon die ein oder andere Idee für ein Praktikum gefunden.