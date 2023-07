Neusitzer Schülerfirma bekommt Besuch aus Berlin

Neusitz Preisgekröntes Team von "Klecks & Co." sorgt für Erstaunen bei den Gästen

Kurz vor den Sommerferien hatte die Schülerfirma "Klecks & Co" der Regelschule Neusitz hohen Besuch. Der Bundestagsabgeordnete Reginald Hanke (FDP) hatte vor Monaten sein Interesse bekundet, die Schülerfirma kennenzulernen und diesen Termin über sein Büro vereinbart. Davon erfuhr auch die Vertreterin des Programms youstartN aus Berlin und kündigte ihren Besuch an und auch der Bürgermeister der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Frank Dietzel (Linke), schaute auf ein paar Minuten in Neusitz vorbei.

Die Mädchen und Jungen hatten sich mit einer PowerPoint auf diesen Besuch vorbereitet und führten zuerst die Gäste durch das Schulhaus. Dann stellten sie ihre Firma den Anwesenden, zu denen natürlich auch Schulleiter Daniel Wranik gehörte, in Wort und Bild vor. Diese waren sehr erstaunt, was diese Schülerfirma in den vergangenen 6,5 Jahren ihres Bestehens so alles auf die Beine gestellt und an Preisen und Auszeichnungen abgeräumt hatte.

Förderverein fungiert als Aufsichtsrat

Danach konnten sich alle im Firmenraum mit der Arbeit der Jugendlichen vertraut machen und staunten nicht schlecht, dass diese Schülergenossenschaft über Satzung, Organigramm, Geschäftsführung und Arbeitsbereiche verfügt, eine eigene Homepage hat und über den Förderverein als Aufsichtsrat kontrolliert und verwaltet wird.

Reginald Hanke bedankte sich für den schönen Nachmittag und sprach die Einladung an die Schüler aus, ihn in Berlin zu besuchen und mit ihm eine persönliche Führung durch den Bundestag zu machen. Dieser Dank wurde durch Stella Heitzhausen vom Programms youstartN eindrucksvoll bestätigt und die Einladung nach Berlin auch auf ihre Einrichtung erweitert.