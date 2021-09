Am Montag begann die Firma Betting mit dem Entkernen des Zuschauerhauses am Theater Rudolstadt. Stühle und Kronleuchter im großen Saal sind bereits ausgebaut. Ist das Objekt leer, soll in ein bis zwei Wochen der Abriss beginnen. Das sich anschließende hohe Bühnenhaus und das Funktionsgebäude (rechts) bleiben stehen.