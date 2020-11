Oberwellenborn: Eine Krippe zwischen Stroh und Schafen

Oberwellenborn. „Heiligabend im Stall“: Das Krippenspiel soll in diesem Jahr in der Trocknungshalle Oberwellenborn stattfinden.

Das Weihnachtsfest soll so gut wie möglich so stattfinden, wie es die Menschen aus der Region kennen – auch mit Krippenspiel. Dafür setzt sich Pastorin Katarina Schubert derzeit ein. Sie trat mit der Agrargenossenschaft Kamsdorf in Kontakt, um einen geeigneten Ort für Heiligabend zu finden und stieß dabei auf offene Ohren.