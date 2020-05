Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offene Kirchen zu Pfingsten in Rudolstadt

Der Rudolstädter Gemeindekirchenrat lädt an Pfingsten zum „Geburtstag der Kirche“ ein. So seien die Stadtkirche und die Lutherkirche an Pfingstsonntag, 31. Mai, von 10 bis 16 Uhr geöffnet, heißt es in einer Mitteilung.

In beiden Kirchen gebe es um 10 Uhr einen Gottesdienst. Vertreter der Kirchengemeinde würden in den Gotteshäusern zudem Stationen vorbereiten, die im Anschluss „corona-sicher“ begangen werden könnten, zum Beispiel Taufstein, Kanzel, Kirchbänke und eine Station für Kinder.

Um 11 Uhr gebe es zur „Station Klang“ eine kleine Matinée. Orgelmusik sowie neue geistliche Lieder mit Violine und Keyboard seien zu hören. Beide Kirchen seien zudem an Pfingstmontag, 1. Juni, von 10 bis 13 Uhr zur stillen Einkehr geöffnet.