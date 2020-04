Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rudolstädter Ordnungsamt auf Corona-Streife

Halten sich die Menschen von den Spielplätzen fern? Lassen die Ladeninhaber ihre Geschäfte geschlossen? Gehen die Leute auf Abstand zueinander? Besondere Herausforderungen erfordern besondere Maßnahmen: In Zeiten massiv erhöhter Infektionsgefahr wandeln sich demzufolge auch die Aufgabengebiete der Ordnungsbehörden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Und so unterstützen momentan Vollzugskräfte der Rudolstädter Stadtverwaltung das Landratsamt bei der Durchsetzung der aktuellen Allgemeinverfügung zur Abwehr der Corona-Gefahr.

17 Vollzugskräfte und weitere Mitarbeiter und Auszubildende der Stadtverwaltung bilden Zweierteams für die Streifen. Letzten Freitag waren dafür Vollzugskraft Martin Dornheim vom Rudolstädter Ordnungsamt und Auszubildende Jana Lutz unterwegs im Stadtgebiet.

„Allein 32 Spielplätze, die derzeit geschlossen sind, müssen in Rudolstadt und den Ortsteilen auf die Einhaltung der Verordnung und des Kontaktverbots überprüft werden. Hinzukommen die Parks. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt“, sagt Martin Dornheim, der die Lage der vergangenen Tage als „eher ruhig“ bezeichnete.

Die meisten Betroffenen reagieren mit Verständnis

Doch nicht nur die stadteigenen Plätze und Einrichtungen werden durch die Mitarbeiter der Verwaltung überprüft. Zu ihrem Aufgabengebiet gehört neben der Kontrolle des erlassenen Kontaktverbots auch die Überprüfung Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe. Welcher Laden noch geöffnet haben darf und unter welchen Voraussetzungen Restaurants weiter betrieben und welche Läden von den Sonderöffnungen Gebrauch machen dürfen, sind Fragen, die sich nicht nur Gewerbetreibende, sondern auch die Bürger stellen.

Darf ich denn noch das Haus verlassen und mit wem und wie vielen Personen darf ich mich noch treffen? All diese Fragen sind durch die Allgemeinverfügung des Landkreises und in der Thüringer Verordnung geregelt und damit gesetzlich bindend. Zuwiderhandlungen sind keine Ordnungswidrigkeiten wie das Falschparken, sondern Straftaten.

„Da ist es gar nicht so leicht, selbst den Überblick über aktuelle Bestimmungen und Gesetzmäßigkeiten zu behalten“, räumt Jana Lutz ein. „Nach der Veröffentlichung der neuen Thüringer Grundverordnung ging das Gerücht um, dass Eisläden kein Eis auf die Hand mehr verkaufen dürfen. Das war aber falsch“, beschreibt Dornheim die unüberschaubare Lage. „Bis jetzt mussten wir nur am Anfang sehr wenigen Gewerbetreibenden nahe legen zu schließen. Hier spielte oft Unwissenheit eine Rolle. Meistens reagierten die Betroffenen aber mit Verständnis.“

Bisher mussten die Vollzugkräfte nur auf die Menschen einreden und den einen oder anderen Appell für die Gesundheit halten. Die Polizei musste in Rudolstadt noch nicht gerufen werden, um die Anordnungen durchzusetzen. „Das kann sich natürlich schnell ändern, je länger die Beschränkungen im Alltag gelten“, gibt Dornheim zu bedenken.

Ein jeder Bürger ist dazu aufgerufen, sich an die Umsetzung der Verordnungen zu halten, um die gesundheitlichen Folgen im Stadtgebiet so gering wie möglich zu halten. Damit auf Verstöße schnell reagiert werden kann, sind die Streifen der Stadtverwaltung nun sieben Tage in der Woche bis in die Abendstunden und stichprobenartig auch darüber hinaus unterwegs. Eine Patrouille für die Gesundheit aller.