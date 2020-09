Ostthüringer Firmen mit Mittelstandspreis ausgezeichnet

Würzburg. Die Mittelstandspreise wurden am Samstagabend in Würzburg vergeben. Freude gab es in Kraftsdorf, Saalfeld und Zeulenroda-Triebes.

Sie wurden am Samstagabend im Würzburger Hotel Maritim ausgezeichnet. Die Preisträger aus Thüringen zählen in diesem Jahr:

Karl Verpackungen GmbH (Kraftsdorf),

Durst Lackier- und Trocknungsanlagen GmbH (Saalfeld),

Serimed GmbH & Co. KG (Zeulenroda-Triebes).

Das Unternehmen Serimed aus Zeulenroda-Triebes kann sich ebenfalls wie ein Sieger fühlen. Foto: Norman Börner

Im Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ werden die Unternehmen nicht nur nach einzelnen betriebswirtschaftlichen Kriterien bewertet, sondern in ihrer Gesamtheit als Unternehmen und in ihrer Rolle in der Gesellschaft. Dem dienen sieben Kennziffern sowie 50 qualitative Fragen in fünf Kriterien.

Ausgezeichnet werden Firmen, die innovativ, stark im Entdecken sind und zu den Treibern neuer Entwicklungen gehören, die mit starken Werten, klarer Strategie und hoher Flexibilität ihren Kurs steuern, die teilweise über Generationen hinweg Erfahrungen in der Bewältigung von Krisen und Strukturumbrüchen sammelten, und sich um die Menschen kümmern, dadurch den sozialen Frieden bewahren und täglich heimatliche Regionen und Wirtschaftskreisläufe stabilisieren, erklärt die Oskar-Patzelt-Stiftung aus Leipzig, die den Wettbewerb seit 1994 veranstaltet.

Bei der Firma Durst Lackieranlagen aus Saalfeld gab es Grund zum Jubeln. Foto: Klaus Moritz

Dabei ist der Preis nicht dotiert. Es geht für die Unternehmen einzig und allein um Ehre, öffentliche Anerkennung und Bestätigung ihrer Leistungen, ohne finanzielle Anreize.

In Düsseldorf findet am 24. Oktober 2020 die Bundesgala statt. Sie ist Höhepunkt und Abschluss des Wettbewerbsjahres 2020. An diesem Abend werden die bundesweiten „Sonderpreise“ vergeben. Nur wenige Tage später, am 1. November 2020, wird die Ausschreibung für den 27. Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes 2021“ veröffentlicht.